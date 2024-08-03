Прикордонники затримали ухилянта із двома дружинами

42-річний черкасець спеціально розлучився зі своєю справжньою дружиною і одружився з жінкою, яка має інвалідність

Львівські прикордонники викрили у пунктах пропуску «Шегині» та «Львів» два псевдоподружжя. Обидва чоловіки родом з Черкащини одружилися з жінками з інвалідністю, щоб легально виїхати за кордон. Один з них для того спеціально розлучився з дружиною. На момент їхнього викриття обидві дружини були поруч з ухилянтом.

Аферу прикордонники виявили під час перевірки документів. За поширеною практикою у воєнний час, за допомогою фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю чоловіки намагалися виїхати за кордон.

42-річний черкасець спеціально розлучився зі своєю справжньою дружиною і одружився з жінкою, яка має інвалідність. Щоб переконати прикордонників у правдивості своїх почуттів псевдоподружжя проявило неабияку акторську майстерність.

«Шлюб уклали наприкінці червня. До останнього пара трималась за руки та вдавала закоханих. Цікаво, що в цей самий час справжня дружина чоловіка прямувала на виїзд з України через пункт пропуску «Шегині». Коли ж дізналась, що плани чоловіка викрили, повернулась та приїхала до нього», – розповіли у ДПСУ.

Ще один чоловік із Черкащини віком 28 років одружився на 10 років молодшій за себе жінці з інвалідністю 2-ї групи, щоб виїхати за кордон через пункт пропуску «Шегині». Прикордонники з’ясували, що відразу після переправлення чоловіка його «дружина» планувала повернутись в Україну.

«Скільки «коханий» мав заплатити, дружина так і не розповіла, та запевняла, що це товариська послуга і вона абсолютно безкоштовна», – розповіли прикордонники.

Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону передали документи до Нацполіції. Ці дії класифікуються як незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 ККУ).

Як повідомлялося, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Також для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.