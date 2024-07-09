Призначення Джапарової представником при міжнародних організаціях у Відні анульовано – ЗМІ

Анулювання призначення пов'язують зі скандалом стосовно незаконного виїзду чоловіка Джапарової – бізнесмена Геннадія Боголюбова

Указ президента України про призначення Еміне Джапарової постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні було анульовано. Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на джерела в МЗС.

Зазначається, що не зважаючи на указ президента, відповідний наказ про призначення Джапарової так і не був виданий Міністерством закордонних справ. «Співрозмовник УП в МЗС повідомив, що указ про призначення Еміне Джапарової до Відня було анульовано», – повідомляють журналісти.

Цим подіям передували новини про те, що один із засновників та власників Приватбанку, чоловік Еміне Джапарової Геннадій Боголюбов виїхав з України з підробленими документами. Одна з причин його виїзду з країни – можлива підозра бізнесмену від Бюро економічної безпеки у справі Приватбанку.

Ймовірно, наразі Боголюбов перебуває в Австрії. Видання також зазначає, що правоохоронці затримали прикордонника, який погодив виїзд бізнесмена за кордон.

Сам Боголюбов відкидає версію, що з виїздами йому допомагала дружина Еміне Джапарова і переконує, що за кордон виїжджав провідати літню матір та для роботи з адвокатами в Лондоні. Цього разу, за словами олігарха, він збирався повернутись у країну за два тижні, але після звинувачень у незаконному перетині кордону наразі «думає над цим».

За даними джерел «УП» в політичних і бізнесових колах, Боголюбов з дружиною планували переїзд до Відня для постійного проживання від початку цього року, одрразу після призначення його дружини на посаду.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому співвласнику ПриватБанку Геннадію Боголюбову.

Повідомляється, що йому інкримінують використання чужого паспорту для виїзду з України. Також Боголюбова підозрюють за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон (частина друга статті 332 Кримінального кодексу України). Це суворіша стаття з покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років

До слова, Боголюбов потрапив до рейтингу найбагатших українців військового часу. Не потрапив у топ Ігор Коломойський, який минулого року посідав четверте місце, оскільки його позбавили громадянства України.