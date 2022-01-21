На Луганщині «попалася» автівка з російськими рублями та номерами окупантів

В пункті пропуску «Мілове» прикордонники затримали чоловіка з чималою сумою грошей

Українець хотів заробити на «трансфері» готівки

20 січня прикордонники під час спільного з працівниками митниці огляду в пункті пропуску «Мілове» виявили в автівці подорожнього сховок з чималою сумою коштів різної валюти. Про це пише портал МВС.

У пункт пропуску транспортним засобом «Шевроле» прибув 40-річний громадянин України. Водій обрав рух зеленим коридором. Однак під час прикордонного контролю мешканець тимчасово окупованої території Донецької області був знервований, на що і відреагували прикордонники Луганського загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Згодом під час поглибленого огляду автівки, в багажному відділенні під обшивкою, прикордонники виявили понад 1,8 млн рублів РФ та $2,9 тис. Також разом із кругленькою сумою в сховку знайдено номерні знаки, що видані окупаційною владою.

Чоловік пояснив, що валютну операцію з грошима провернув задля заробітку. Оскільки йому пообіцяли «оплату послуг» – 2% від суми, яку перевезе водій.

Співробітники митниці на українця склали протокол за ст. 483 МКУ, незадекларовані кошти конфіскували. Номерні знаки, що видані окупаційною владою, передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше у Луганській області за спробу підкупу прикордонника затримали чоловіка, який організував побори з громадян, які перетинають кордон, на пункті пропуску Милове.