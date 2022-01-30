У «Борисполі» службовий пес прикордонників виявив майже дві тисячі наркопігулок (відео)

Чоловіки, які перевозили препарати, прибули з Шарм-ель-Шейха

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» службовий собака допоміг прикордонникам викрити контрабандистів з наркотиками. Пес виявив майже 2 тисячі таблеток Decancit SR, що містять псевдоефедрин. Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби.

«У пункті пропуску «Бориспіль» із залученням службового собаки прикордонники у двох випадках виявили 1 900 таблеток Decancit SR, які містять псевдоефедрин. Він відноситься до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та щодо яких встановлюються заходи контролю», – ідеться у повідомленні.

Обидва чоловіки, які перевозили наркотики (1968 та 1969 року народження), прибули з Шарм-ель-Шейха (Єгипет). В одного з них службовий пес виявив 1000 пігулок, у іншого – 900.

Раніше у київському аеропорту «Бориспіль» поліцейські склали протокол на чоловіка, який погрожував здійснити теракт.

Також у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили у громадянина Росії радіоактивний годинник. Чоловік прямував на рейс до Стамбула. Однак на ручну поклажу чоловіка спрацював стаціонарний комплекс «Янтар», за допомогою якого відстежуються наявність радіоактивних матеріалів та предметів.

Нагадаємо, в жовтні 2021 року в аеропорту «Бориспіль» київські митники вилучили в іноземця приборну панель до військової техніки, що «фонила».