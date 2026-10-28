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Українця затримали за підозрою в підпалі оборонного заводу Румунії

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Українця затримали за підозрою в підпалі оборонного заводу Румунії
Артема С. розшукували за європейським ордером на арешт, виданим румунською стороною
фото: Центральне слідче бюро поліції Польщі

25-річного чоловіка підозрюють у виборі цілі та фінансуванні підпалу підприємства, яке виробляє озброєння і боєприпаси

У Варшаві затримали 25-річного громадянина України, якого підозрюють у причетності до підпалу оборонного підприємства в Румунії. За даними слідства, чоловік міг діяти у складі диверсійної групи, координованої з Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC Україна.

Центральне слідче бюро поліції Польщі повідомило про затримання українця Артема С. на підставі Європейського ордера на арешт, виданого румунською стороною.

«Згідно з висновками румунських органів правосуддя, затриманий міг допомагати в підготовці підпалу виробничого об'єкта, що спеціалізується на розробці озброєнь і боєприпасів стратегічного міжнародного значення», – заявили польські правоохоронці.

За інформацією польського видання RMF FM, підозрюваний був одним із трьох учасників групи, яку слідство пов'язує з пожежею 14 вересня на території підприємства Carfil у румунському Брашові. Завод входить до державного оборонного концерну Romarm.

Як стверджують журналісти, завданням українця було визначити об'єкт для підпалу та профінансувати операцію. Остаточне рішення щодо подальшої долі затриманого ухвалюватиме суд.

Раніше Румунська служба інформації (SRI) заявила про викриття диверсійної мережі, діяльність якої, за даними спецслужби, координували з Росії. Слідчі встановили ймовірну причетність до неї кількох громадян колишніх радянських республік, які проживають у країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що румунська розвідка заявила про викриття агентурної мережі РФ, яка готувала диверсії в країнах Європи. За даними правоохоронців, до справи про пожежу в Брашові причетні троє іноземців.

Також «Главком» писав, що в Німеччині затримали громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь російських спецслужб. За версією слідства, чоловік збирав інформацію про виробництво бронетехніки, боєприпасів і вибухових речовин.

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Теги: правосуддя Україна слідство арешт розвідка

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