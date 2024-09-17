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Підвищення пенсії: уряд озвучив плани на 2025 рік

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Підвищення пенсії: уряд озвучив плани на 2025 рік
Фінансування пенсій здійснюється з Пенсійного фонду, який отримує кошти від єдиного соціального внеску (ЄСВ) та донорських коштів
фото: Depositphotos

Мінсоцполітики пояснило, від чого залежать виплати пенсій

У 2025 році планується індексація пенсій, однак підвищення буде незначним. Про це розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю Liga.net.

За словами посадовиці, кожна соціальна програма Мінсоцполітики проходить суворе регулювання та перевірки міжнародних аудиторів, метою яких є забезпечення прозорості використання коштів. Ці перевірки необхідні для обґрунтування економічного ефекту та підтвердження необхідності фінансової підтримки міжнародними донорами, зокрема урядом США.

Жолнович також пояснила, що виплати пенсій не залежать від видатків держбюджета. Фінансування пенсій здійснюється з Пенсійного фонду, який отримує кошти від єдиного соціального внеску (ЄСВ) та донорських коштів.

Нагадаємо, що в березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій.

До слова, найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисячі гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.

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Теги: пенсія Міністерство соціальної політики уряд гроші

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