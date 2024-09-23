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Литва розпочала найбільші в історії навчання з перевірки мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Литва розпочала найбільші в історії навчання з перевірки мобілізації
У навчаннях беруть участь лише державні установи та підприємства, які включені до мобілізаційної системи
фото з відкритих джерел

Уряд хоче перевірити, як взаємодіють муніципалітети та система національної оборони, а також відпрацювати безперебійну евакуацію та постачання продовольства

Сьогодні, 23 вересня, у Литві розпочалися чотириденні навчання з перевірки системи мобілізації. У них візьмуть участь близько тисячі державних службовців, посадовців, представників муніципалітетів і волонтерів. Про це повідомляє LRT.

Навчання такого масштабу у країні відбуваються уперше. Уряд має намір перевірити, як взаємодіють муніципалітети та система національної оборони, а також відпрацювати безперебійну евакуацію та постачання продовольства.

Зокрема, навчання повинні виявити слабкі ланки та найбільші ризики, які виникають, коли внаслідок ворожих дій та кібератак зникають електроенергія, мобільний зв’язок, інтернет, порушуються системи оповіщення населення та інформування. У навчаннях беруть участь лише державні установи та підприємства, які включені до мобілізаційної системи, і повсякденній діяльності жителів це не завадить.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Агне Білотайте оголосила, що на початку жовтня в країні буде розроблено національний план масової евакуації.

Як повідомлялося, Україна та Литва підписали меморандум щодо співпраці в оборонній сфері.

До слова, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії повітряного патрулювання НАТО в Балтійських країнах після нещодавнього падіння російського військового дрону в Латвії.

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Теги: Литва уряд евакуація

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