Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін звільнив частину заступників Умєрова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін звільнив частину заступників Умєрова
Раніше Умєров розповів, що підписав подання до Кабінету міністрів про звільнення свої заступників 
фото: Facebook/Рустем Умєров

Уряд звільнив свого заступника Станіслава Гайдера та Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони

Кабінет міністрів звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони, а також Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тим часом уряд тимчасово покладав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства оборони України на Нікіту Нікітенка.

Крім того, звільнено Георгія Дубинського  посади заступника міністра цифрової трансформації України

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що підписав подання до Кабінету міністрів про звільнення заступників міністра оборони. Йдеться Станіслава Гайдера, який переходить на посаду керівника Офісу міністра, Олександра Сергія, Юрія Джигиру та Людмилу Дараган.

«Система Міністерства оборони України – Збройні сили, Головне управління розвідки та Державна спеціальна служба транспорту – під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни», – каже він.

Умєров пообіцяв повідомити окремо про нові призначення, включно із заступниками міністра.

До слова, кандидатів на посади керівників підприємств, управління яких здійснює Міністерство оборони України, віднині визначатиме спеціалізована робоча група. Це дасть змогу залучати професійних менеджерів та якісніше задовольняти потреби Сил оборони.

Теги: звільнення Кабмін Рустем Умєров Міноборони кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Порушників в РФ вербують для війни
В РФ поліція вербує на війну в Україну жінок-порушниць
29 вересня, 03:50
ФСБ та регулярні війська РФ не можуть налагодити співпрацю
ФСБ не має досвіду координації регулярних військ РФ у Курській області – ISW
27 вересня, 05:57
Заборонені країни визначатиме уряд з урахуванням загроз національній безпеці
Литва заборонить співробітникам спецслужб поїздки до «недружніх зарубіжних країн» – ЗМІ
25 вересня, 02:27
Кабмін провів масштабні звільнення та призначення в ключових міністерствах
Кабмін провів масштабні звільнення та призначення в ключових міністерствах
20 вересня, 22:08
Серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів
Українські компанії вперше зможуть взяти участь у тендерах коаліції дронів
17 вересня, 21:59
Кадрові перестановки в уряді: у Раду внесено постанови про призначення нових міністрів
Кадрові перестановки в уряді: у Раду внесено постанови про призначення нових міністрів
5 вересня, 11:30
Парламент готує кадрові ротації
Рада готує звільнення низки міністрів: нардеп розповів деталі
4 вересня, 10:42
Уряд погодив призначення заступника голови Хмельницької ОДА
Уряд погодив призначення заступника голови Хмельницької ОДА
3 вересня, 12:50
Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management
Міноборони впроваджує технологію для захисту телефонів військових
1 вересня, 23:34

Політика

Кабмін провів нові кадрові призначення у міністерствах
Кабмін провів нові кадрові призначення у міністерствах
Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців: роз’яснення Міноборони
Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців: роз’яснення Міноборони
Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача
Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача
Україна прокоментувала загострення ситуації на Близькому Сході
Україна прокоментувала загострення ситуації на Близькому Сході
Кабмін звільнив частину заступників Умєрова
Кабмін звільнив частину заступників Умєрова
Командири військових частин зможуть набирати особовий склад без ТЦК
Командири військових частин зможуть набирати особовий склад без ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
56K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
36K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки
30K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
26K
Після пилової бурі синоптики попередили про ще одну небезпеку для Київщини

Новини

Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Сьогодні, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua