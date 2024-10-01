Кабмін звільнив частину заступників Умєрова

Раніше Умєров розповів, що підписав подання до Кабінету міністрів про звільнення свої заступників

Уряд звільнив свого заступника Станіслава Гайдера та Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони

Кабінет міністрів звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони, а також Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тим часом уряд тимчасово покладав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства оборони України на Нікіту Нікітенка.

Крім того, звільнено Георгія Дубинського посади заступника міністра цифрової трансформації України

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що підписав подання до Кабінету міністрів про звільнення заступників міністра оборони. Йдеться Станіслава Гайдера, який переходить на посаду керівника Офісу міністра, Олександра Сергія, Юрія Джигиру та Людмилу Дараган.

«Система Міністерства оборони України – Збройні сили, Головне управління розвідки та Державна спеціальна служба транспорту – під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни», – каже він.

Умєров пообіцяв повідомити окремо про нові призначення, включно із заступниками міністра.

До слова, кандидатів на посади керівників підприємств, управління яких здійснює Міністерство оборони України, віднині визначатиме спеціалізована робоча група. Це дасть змогу залучати професійних менеджерів та якісніше задовольняти потреби Сил оборони.