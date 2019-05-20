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    Кримінал

    В Енергодарі затримали підозрюваного у побитті до смерті учасника АТО

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    Зловмисником&nbsp;виявився місцевий житель 1989 року народження - В Енергодарі затримали підозрюваного у побитті до смерті учасника АТО
    Зловмисником виявився місцевий житель 1989 року народження

    Загиблому Євгену Бабанському було 48 років

    В Енергодарі Запорізької області затримали підозрюваного у побитті до смерті учасника АТО.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Запорізькій області.

    Зазначається, що 15 травня о 23:26 до Енергодарського відділу Нацполіції надійшло повідомлення з медичного закладу міста.

    «Туди з чисельними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано місцевого мешканця 1970 року народження. 18 травня від отриманих травм громадянин помер у реанімаційному відділенні лікарні», - йдеться у повідомленні.

    Під час проведення оперативно-розшукових заходів, оперативники встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий житель 1989 року народження.

    Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

    Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

    Відомо, що загиблий – житель Енергодару, заступник голови ГО «Захисники України» Євген Бабанський. Йому було 48 років.

    До слова, нещодавно на Київщині молодики викрали, побили і пограбували чоловіка.

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