В ліфті будинку у Львові виявили тіло чоловіка



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На місце події поліція і слідчо-оперативна група наразі не впускають нікого Фото: Igor Zinkevych / Facebook

Місцеві жителі кажуть, що навколо ліфта багато крові

У Львові в ліфті знайшли тіло невідомого чоловіка. Про це повідомляє депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

За його даними, тіло було виявлено по вул. Миколи Хвильового 12, в першому під’їзді дому.

«Також жителі дому кажуть, що навколо ліфта і в самому під’їзді багато крові, а сам чоловік лежить в ліфті», - написав Зінкевич у Facebook.

На місце події поліція і слідчо-оперативна група наразі не впускають нікого - з слів поліції іде слідство, присутні кінологи.

Нагадаємо, в Одеській області знайшли фрагменти тіла чоловіка, який загинув за незрозумілих обставин.