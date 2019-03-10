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    Кримінал

    В ліфті будинку у Львові виявили тіло чоловіка

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    На місце події поліція і слідчо-оперативна група наразі не впускають нікого - В ліфті будинку у Львові виявили тіло чоловіка
    На місце події поліція і слідчо-оперативна група наразі не впускають нікого
    Фото: Igor Zinkevych / Facebook

    Місцеві жителі кажуть, що навколо ліфта багато крові

    У Львові в ліфті знайшли тіло невідомого чоловіка. Про це повідомляє депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

    За його даними, тіло було виявлено по вул. Миколи Хвильового 12, в першому під’їзді дому.

    «Також жителі дому кажуть, що навколо ліфта і в самому під’їзді багато крові, а сам чоловік лежить в ліфті», - написав Зінкевич у Facebook.

    На місце події поліція і слідчо-оперативна група наразі не впускають нікого - з слів поліції іде слідство, присутні кінологи.

    Нагадаємо, в Одеській області знайшли фрагменти тіла чоловіка, який загинув за незрозумілих обставин.

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