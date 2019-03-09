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    Новини

    У лісозмузі на Одещині знайшли чоловічий труп

    • Розсилка
    У лісозмузі на Одещині знайшли чоловічий труп

    Рештки тіла були понівечені тваринами, тож поки зарано говорити про причину смерті

    В Одеській області знайшли фрагменти тіла чоловіка, який загинув за незрозумілих обставин. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у силових структурах.

    Рештки тіла були виявлені у лісосмузі неподалік траси «Тарутине-Березине».

    Встановлено, що вік загиблого - від 25 до 35 років. Помер він приблизно тиждень тому.

    Через сильне пошкодження тваринами наразі неможливо сказати, чи це природня смерть, чи вбивство.

    Нагадаємо, 6 березня, в річці Дніпро під Дарницьким мостом у Києві виявили тіло чоловіка. Труп знаходився у воді недалеко від Набережно-Печерської дороги, 12.

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