У лісозмузі на Одещині знайшли чоловічий труп



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Рештки тіла були понівечені тваринами, тож поки зарано говорити про причину смерті

В Одеській області знайшли фрагменти тіла чоловіка, який загинув за незрозумілих обставин. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у силових структурах.

Рештки тіла були виявлені у лісосмузі неподалік траси «Тарутине-Березине».

Встановлено, що вік загиблого - від 25 до 35 років. Помер він приблизно тиждень тому.

Через сильне пошкодження тваринами наразі неможливо сказати, чи це природня смерть, чи вбивство.

Нагадаємо, 6 березня, в річці Дніпро під Дарницьким мостом у Києві виявили тіло чоловіка. Труп знаходився у воді недалеко від Набережно-Печерської дороги, 12.