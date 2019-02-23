В Сумах поліція перевіряє повідомлення про ймовірний підкуп виборців
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Розсилка
Працівники поліції проводять відповідну перевірку
До чергової частини Сумського міськвідділу поліції від позаштатного журналіста обласної газети надійшло повідомлення про те, що в приміщенні торгівельного центру по проспекту Лушпи відбувається можливий підкуп виборців. Про це інформує відділ комунікації поліції Сумщини.
«Поліцейські, які прибули за вказаною адресою, в коридорі зазначеного центру побачили близько 30 громадян. Вони в порядку черги по одному заходили до кабінету, де знаходились ще двоє осіб. Останні спочатку пояснили, що проводять соцопитування, а потім письмо відмовились від будь-яких пояснень», - коментує ситуацію начальник Сумського міськвідділу поліції Павло Карабута.
Аби дати правову оцінку того, що відбувається, працівники поліції проводять відповідну перевірку.
Правоохоронці запевняють, що й надалі будуть негайно перевіряти кожне повідомлення громадян про можливі порушення виборчого законодавства, та у разі їх підтвердження, попри будь-який тиск, реагувати відповідно до вимог закону.