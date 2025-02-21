Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка повідомила, як російська пропаганда готується «відзначати» роковини вторгнення

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка повідомила, як російська пропаганда готується «відзначати» роковини вторгнення
У РФ готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до так званої «круглої дати» – 24 лютого 2025 року
фото з відкритих джерел

Україну та її партнерів атакуватимуть новими інформаційними «вкидами»

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи.

Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, ворог робить це для розпалювання зневіри серед українців, дестабілізації ситуації всередині країни та дискредитації України серед держав-партнерів.

Серед ключових наративів російських інформаційних атак – «Захід зрадив Україну», «Українська влада – нелегітимна», «Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги».

Також у РФ готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до так званої «круглої дати» – 24 лютого 2025 року. Ба більше, «перемогу» можуть оголосити навіть над НАТО, зауважує ГУР, – адже кремлівська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.

Спецслужбам держави-агресора доручено максимально  використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого цього року.

Російські спецслужби атакують і партнерів України в Європі – у кремлівських методичках їх називають «ворогами миру».

Раніше українська розвідка розповіла, що російські окупанти намагаються модернізувати ударні безпілотники та налагодити виробництво аналога реактивного Shahed-238. Вони

Щодо перемовин між Штатами та РФ у Саудівській Аравії, то Главком повідомляв, що президент США Дональд Трамп тоді заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито має лише 4% рейтингу підтримки. 

Читайте також:

Теги: розвідка росія війна Україна ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Росія для США – велика і важлива держава, яка дуже значима з точки зору геополітики, а ще – багата, а може бути ще багатшою»
Американці завжди будуть більше за Росію, ніж за Україну
2 лютого, 09:45
Росія не повернеться – на це є причини
Три причини, чому Путін не зупиниться
7 лютого, 18:52
За припущеннями істориків, у Європі дослухалися до прогнозів бабаків ще з часів Римської імперії
День бабака 2025: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»
2 лютого, 06:30
Міністерка повідомила, що у загальній системі спецпенсій була встановлена планка у 23 тис. грн. – виплати вище цієї суми будуть обмежені
Спецпенсії для високопосадовців перерахують: заява Мінсоцполітики
27 сiчня, 18:33
Комплекс можна застосовувати для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога
Міноборони допустило до використання новий дрон з красномовною назвою
31 сiчня, 18:39
Українські захисники безперервно завдають втрат окупантам
Сирський назвав втрати росіян на Покровському напрямку за місяць
2 лютого, 11:43
Росію атакують дрони: деякі аеропорти припинили роботу
Росію атакують дрони: деякі аеропорти припинили роботу
9 лютого, 06:50
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10089 танків
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
17 лютого, 07:24
Українці повертаються на Донеччину попри активні бойові дії
Торік на підконтрольні Україні території Донеччини повернулися тисячі людей
14 лютого, 17:39

Події в Україні

Розвідка повідомила, як російська пропаганда готується «відзначати» роковини вторгнення
Розвідка повідомила, як російська пропаганда готується «відзначати» роковини вторгнення
Втрати ворога станом на 21 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Окупанти вдалися до нових методів, щоб послабити ЗСУ на Курщині – DeepState
Окупанти вдалися до нових методів, щоб послабити ЗСУ на Курщині – DeepState
Вибухи у Києві, нові подробиці переговорів росіян з американцями: головне за ніч
Вибухи у Києві, нові подробиці переговорів росіян з американцями: головне за ніч
Вдень сонце, а вночі мороз: погода на 21 лютого
Вдень сонце, а вночі мороз: погода на 21 лютого
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
45K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
18K
Мер Садовий звернувся до українців через атаку на Зеленського
13K
ФСБ влаштувала пастку для українських жінок
8698
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua