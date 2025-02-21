Розвідка повідомила, як російська пропаганда готується «відзначати» роковини вторгнення

У РФ готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до так званої «круглої дати» – 24 лютого 2025 року

Україну та її партнерів атакуватимуть новими інформаційними «вкидами»

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи.

Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, ворог робить це для розпалювання зневіри серед українців, дестабілізації ситуації всередині країни та дискредитації України серед держав-партнерів.

Серед ключових наративів російських інформаційних атак – «Захід зрадив Україну», «Українська влада – нелегітимна», «Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги».

Також у РФ готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до так званої «круглої дати» – 24 лютого 2025 року. Ба більше, «перемогу» можуть оголосити навіть над НАТО, зауважує ГУР, – адже кремлівська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.

Спецслужбам держави-агресора доручено максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого цього року.

Російські спецслужби атакують і партнерів України в Європі – у кремлівських методичках їх називають «ворогами миру».

Раніше українська розвідка розповіла, що російські окупанти намагаються модернізувати ударні безпілотники та налагодити виробництво аналога реактивного Shahed-238. Вони

Щодо перемовин між Штатами та РФ у Саудівській Аравії, то Главком повідомляв, що президент США Дональд Трамп тоді заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито має лише 4% рейтингу підтримки.