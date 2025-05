Парад путіністів у Вашингтоні. Ще донедавна такого не могло бути

Символічна реінкарнація «русского міра» у центрі світової демократії

Уперше за шість років у Вашингтоні відбулася акція «Безсмертний полк» російських ватників, що на Заході ностальгують за СРСР.

Офіційно дозволена владою, під охороною місцевої поліції, з окремо виділеною вулицею для ходи. Формально – марш пам’яті з портретами родичів, які були в Червоній армії. Але фактично – це просування російської пропаганди, з георгіївськими стрічками і путіним. Символічна реінкарнація «русского міра» у центрі світової демократії. Це стало можливим не лише через наполегливість проросійських груп, а й через очевидне послаблення зовнішньополітичної лінії США щодо Росії.

Ще донедавна у Вашингтоні такі акції були неможливими. Їх забороняли спершу через Covid-19, а потім через повномасштабну війну Росії проти України. Але цього року бар’єр спав. Риторика про «припинення вогню будь-якою ціною», «втому від війни», спроби штовхнути Україну до поступок – усе це активізує росіян закордоном, які було принишкли на час війни. Росія знову наповнює Захід власними символами, меседжами, міфами, «Безсмертний полк» у Вашингтоні – прояв цього побєдобєсія.

Це не про пам’ять, а про реванш, відбілювання сучасного російського фашизму, який Кремль маскує під «антифашистську риторику».

Дякуємо українській громаді, яка 3 травня у Вашингтоні провела контрзахід у відповідь на марш «Безсмертного полку». Проукраїнську акцію організували Ukrainian Cultural Front DC спільно з Українською американською громадою округу Колумбія.

Українці й друзі України вийшли з плакатами Never Again? і The world sees Russia’s crimes – Do you? – нагадуючи: пам’ять про перемогу над фашизмом не може бути інструментом для виправдання нової агресії. Роль українців в перемозі над фашизмом в Другій світовій була визначною. Російська армія сьогодні вбиває дітей у Маріуполі, ґвалтує в Бучі, викрадає в Херсоні. І все це – під тим самим прапором і георгіївською стрічкою , з якими марширують учасники «Безсмертного полку».

Чекаємо реакції українського посольства в Вашингтоні і наших діаспорських організацій, зокрема СКУ, з протестом проти легалізації російської пропаганди на Заході.