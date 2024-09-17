У Коцюбинському зникла дитина: поліція розпочала пошуки

16 вересня хлопець пішов гуляти з друзями та досі не повернувся

Поліція Київщини розшукує 13-річного Данила Гальченка з Коцюбинського. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, 17 вересня до відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про зникнення хлопця, який 16 вересня пішов гуляти з друзями та досі не повернувся.

«На розшук зниклого оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі, особовий склад відділу № 2 Бучанського районного управління поліції, офіцери громади, працівники групи реагування патрульної поліції, ювенальні поліцейські, представники територіальної оборони та громадськість», – йдеться у повідомленні.

Поліція Київської області просить громадян посприяти в розшуку дитини.

Прикмети хлопчина: на вигляд 13 років, зріст – 150 см, худорлявої статури, каштанове волосся.

Одягнений: темно-сірі шорти, чорна футболка з розводами кольору хакі.

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомте за номером телефону: 0 988 826 149 або на спецлінію «102»», – уточнили у поліції.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині рятувальники знайшли 11-річну Соломію Веклич із Рави-Руської, яка зникла ще 20 липня. Пошуки дитини тривали сім днів.

Зазначається, що дитина жива. Знайшли дівчинку в лісі – неподалік села Річки Львівського району, вона була непритомною та виснаженою. Соломію передали медикам для подальшого огляду.

До розшуку дитини залучали понад 600 осіб: поліцейських, рятувальників, прикордоннів, кінологів, волонтерів та мешканців. Були також задіяні гвинтокрили та квадрокоптери.