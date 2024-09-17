У центрі столиці перекинулася поліцейська автівка (відео)

Що стало причиною аварії наразі невідомо

Сьогодні ввечері 17 вересня на вул. Васильківській у столиці сталася аварія за участі авто правоохоронців. Відповідне відео поширили місцеві пабліки.

Як зазначається, поліцейська автівка перекинулася. На міце події прибули правоохоронці та швидка допомога. Що стало причиною аварії наразі невідомо.

Нагадаємо, сьогодні мікроавтобус, який сьогодні потрапив у ДТП на Столичному шосе і перекинувся, здійснював приміські пасажирські перевезення. На жаль, серед пасажирів є постраждалі. А водійка легковика, як, ймовірно спричинила зіткнення, загинула.

Попередньо правоохоронці встановили, що 44-річна кермувальниця Ford, виїхала з другорядної дороги та повернула ліворуч, не надавши перевагу у русі маршрутному мікроавтобусу Mersedes сполученням «Демівщина-Київ». Внаслідок цього сталось зіткнення з подальшим перекидання мікроавтобусу.