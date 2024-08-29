Головна Техно Авто
search button user button menu button

У Миколаєві у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила дві тонни собачих туш: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Миколаєві у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила дві тонни собачих туш: деталі
Правоохоронці з'ясовують, хто був власником вантажу
фото: «Новини-N»

Туші собаки у вантажівці везли на кремацію в Одесу

Увечері у середу, 28 серпня, на перетині проспекту Центрального та вул. 6-й Слобідській у Миколаєві зіткнулися мінівен Fiat Doblo та вантажівка Renault Master. Як з'ясувалося у вантажівці було дві з половиною тонни заморожених собак. Про це повідомляє видання «Новини-N».

Як розповіли журналістам у відділі комунікації поліції Миколаївської області, туші собаки везли на кремацію в Одесу згідно з договором.

«Після аварії евакуатор забрав автомобіль разом із вантажем, його було перенаправлено за призначенням», – пояснили поліцейські.

Внаслідок ДТП постраждали водій автомобіля «Фіат» та пасажир вантажівки. Так, протокол про адміністративне правопорушення було складено на другого учасника ДТП – водія «Фіата»

Наразі правоохоронці з'ясовують, хто був власником вантажу.

Нагадаємо, у Чернівецькій області правоохоронці затримали священнослужителя, який скоїв ДТП, а опісля завдав тілесних ушкоджень працівниці патрульної поліції. «Драгер» показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у майже 10 разів.

До слова, у Бейтауні, штат Техас, сталася, ймовірно, перша смертельна ДТП за участі Tesla Cybertruck. За даними офісу шерифа округу Чемберс (CCSO), вантажівка злетіла в кювет, перш ніж її охопило полум’я. Водій Tesla Cybertruck загинув на місці.

Читайте також:

Теги: ДТП вантажівки поліція тварини аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місце аварії негайно виїхали надзвичайники для з’ясування обставин аварії
У Боснії та Герцеговині впав військовий гелікоптер
Вчора, 20:52
Вантажний потяг зійшов з рейок і влетів у склади в Оренбурзькій області (відео)
Вантажний потяг зійшов з рейок і влетів у склади в Оренбурзькій області (відео)
15 серпня, 19:34
У Києві невідомі спалили авто військових Третьої штурмової бригади
Підпали автівок військових. Що з цим робити?
14 серпня, 19:00
В результаті падіння літака загинули всі
Авіакатастрофа в Бразилії: останні новини станом на ранок
10 серпня, 07:19
Камери, прикріплені до австралійських морських левів, дають унікальний погляд на їхнє середовище існування
Учені прикріпили камеру до спини морського лева. Яскраве відео
9 серпня, 20:25
Пошкоджена стела на в’їзді у Часів Яр
Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих
9 серпня, 10:43
Більшу частину життя Тоні провів у київському зоопарку
Горилі Тоні – 50: столичний зоопарк влаштував бенкет на честь іменинника (фото)
8 серпня, 09:47
За словами патрульних, водій Cybertruck з невідомих причин не впорався з керуванням
Cybertruck потрапив у першу смертельну аварію
7 серпня, 19:11
У Києві легкове авто на швидкості в'їхало у вантажівку
У Києві на проспекті Лобановського сталася смертельна ДТП (відео)
6 серпня, 09:06

Авто

У Миколаєві у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила дві тонни собачих туш: деталі
У Миколаєві у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила дві тонни собачих туш: деталі
Названо найнадійніші авто з пробігом віком від п'яти до десяти років (фото)
Названо найнадійніші авто з пробігом віком від п'яти до десяти років (фото)
Запуск корабля Crew Dragon із космічними туристами знову відкладено: причина
Запуск корабля Crew Dragon із космічними туристами знову відкладено: причина
Тайвань збудував підводний безпілотник: Guardian звернуло увагу на очевидний мінус
Тайвань збудував підводний безпілотник: Guardian звернуло увагу на очевидний мінус
Tesla вдруге відкликає тисячі авто. Власники машин скаржаться на проблему з 2020 року
Tesla вдруге відкликає тисячі авто. Власники машин скаржаться на проблему з 2020 року
ДТП за участі Поворознюка: поліція розповіла деталі
ДТП за участі Поворознюка: поліція розповіла деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
43K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
26K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
21K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7789
Початок нового навчального року: Зеленський зробив заяву

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua