У Миколаєві у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила дві тонни собачих туш: деталі

Правоохоронці з'ясовують, хто був власником вантажу

Туші собаки у вантажівці везли на кремацію в Одесу

Увечері у середу, 28 серпня, на перетині проспекту Центрального та вул. 6-й Слобідській у Миколаєві зіткнулися мінівен Fiat Doblo та вантажівка Renault Master. Як з'ясувалося у вантажівці було дві з половиною тонни заморожених собак. Про це повідомляє видання «Новини-N».

Як розповіли журналістам у відділі комунікації поліції Миколаївської області, туші собаки везли на кремацію в Одесу згідно з договором.

«Після аварії евакуатор забрав автомобіль разом із вантажем, його було перенаправлено за призначенням», – пояснили поліцейські.

Внаслідок ДТП постраждали водій автомобіля «Фіат» та пасажир вантажівки. Так, протокол про адміністративне правопорушення було складено на другого учасника ДТП – водія «Фіата»

Наразі правоохоронці з'ясовують, хто був власником вантажу.

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