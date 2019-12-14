У МВС озвучили подальші слідчі дії у справі Шеремета



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Правоохоронці, зокрема, планують провести слідчий експеримент

Слідчі будуть відтворювати і моделювати ситуацію, яка відбувалася у ніч вбивства Павла Шеремета

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що слідство у справі вбивства Павла Шеремета продовжується. Наступним кроком слідчих буде допит підозрюваних та слідчі експерименти.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Що стосується нашої подальшої роботи, то ми плануємо проводити допити затриманих, працювати з їхніми документами та фактами із життя більш детально. Окремо планується використовувати інші процесуальні методи, наприклад, провести слідчий експеримент. Ми бачили всі відео трирічної давності, а тепер ми будемо відтворювати і моделювати ситуацію, яка відбувалася у ніч вбивства Павла Шеремета», - сказав Аваков.

Директор Київського науково –дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін додав, що у справі Шеремета спеціалісти інституту провели більше 20 експертиз.

«Наш інститут проводить портретні експертизи вже 100 років. Що стосується справи Шеремета, то тут ми провели більше 20 експертиз саме про невербальну поведінку людей. Наші спеціалісти не підтверджували особи ні Грищенко, ні Кияна. Тоді запросили колегу з Англії і ми разом проводили всі експертизи, передивлялися всі відеозаписи і прийшли до спільного висновку, який і ліг в основу заключної експертизи», - зазначив Рувін.

Аваков також заявив про зникнення камер відеоспостереження у справі Шеремета.

Нагадаємо, цієї ночі підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також відомо, що Антоненко перед обшуками 12 грудня телефоном попросив свого родича винести з квартири міну МОН-50.

У п'ятницю ввечері суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Прокурор у суді пояснив, як Кузьменко підірвала автомобіль Шеремета.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.