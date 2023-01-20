Як за 50 копійок заробити 1500 гривень: фахівці розкрили секрет

Якщо вам пощастить знайти особливі 50 копійок, ви можете продати їх за чималу суму

Продати 50 копійок за декілька тисяч гривень – цілком можливо, стверджують фахівці. За інформацією ресурсу «Монети-ягідки», наприклад, за 50 копійок 2001 року випуску можна отримати на спеціалізованих аукціонах близько 1500 грн.

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Справа в тому, що ці монети були випущені малим тиражом – лише 5 тис. одиниць. Було зафіксовано декілька випадків, коли українці знаходили у скарбничках або кишенях таки монети та продавали за чималі гроші.

50 копійок 2001 року коштують 1500 грн Монети-ягідки

А ось за 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг колекціонери готові віддати від 4 тис. грн до 6 тис. грн. Цю монету відрізняють:

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середній зуб тризуба – товстий;

рисунок – 17,7 мм;

гроно №1 – має 4 ягоди, а п'ята ягода злилася з вінком;

гурт – гладкий.

Монета випуску 1992 года більш коштовна Монети-ягідки



За 50 копійок 1994 року різновиду 1.1 АГм, розповідають нумізмати, платити готові від 2 тис. грн до 4 тис. грн. Таку монету можна впізнати за:

невеликим отвором в нижній частині тризуба;

проміжком у вигляді трапецій між листком та відростком;

гуртом з дрібною насічкою.

Рідкість - 50 копійок 1994 року

Нагадаємо, українські пам'ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу.