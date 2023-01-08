Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

CNN: McDonald's планує скоротити штат у 2023 році

Людмила Яцюк
glavcom.ua
CNN: McDonald's планує скоротити штат у 2023 році
McDonald's став «зіркою» пандемії: люди замовляли більше їжі на виніс
фото з відкритих джерел

Компанія хоче вивільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу

Глобальна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's планує скоротити частину свого корпоративного персоналу. Про це пише CNN із посиланням на лист гендиректора компанії Кріса Кемпчінскі співробітникам.

У листі йдеться про те, що керівництво оцінюватиме ролі людей і рівні штатного розкладу в підрозділах компанії, на менеджерів чекають складні обговорення і рішення.

Деякі ініціативи перестануть вважатися пріоритетними, роботу над іншими зупинять. Гендиректор компанії сподівається, що це допоможе скоротити загальносвітові витрати і вивільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу.

«McDonald's став «зіркою» пандемії: люди замовляли більше їжі на виніс, а продажі зросли за останній рік, оскільки інфляція змусила відвідувачів ресторанів шукати більш дешеві варіанти. Але компанія заявила, що не спочиває на лаврах, сказав гендиректор, окресливши план подолання внутрішніх бар'єрів, зростання інновацій та скорочення роботи, яка не відповідає пріоритетам компанії», – додає CNN.

McDonald's також планує прискорити темпи відкриття своїх ресторанів, щоб відповісти на підвищений попит. Компанія заявила, що бачить можливість для подальшого зростання на багатьох своїх основних ринках.

Як ми писали раніше, в Україні мережа закладів швидкого харчування McDonald’s відчинила двері для відвідувачів Тернополя й Борисполя. А ще відновила роботу одразу п'яти закладів у Києві.

До слова, американська корпорація McDonald's офіційно заявила про припинення роботи в Казахстані через обмеження поставок із Росії. Причина виходу McDonald's із ринку Казахстану – збої у постачанні продукції, адже транспортування котлет для бургерів по країні могло призвести до збитків. До того ж ситуацію ускладнює минулорічне затримання власника франшизи Кайрата Боранбаєва.

Крім того, у Білорусі після втечі американського бізнесу з країни показали меню ресторанів, які мають замінити McDonalds. Білорусам пропонують різні види бургерів, чізбургерів та гамбургерів. До прикладу, гамбургер «Шляхецкі» подають з квашеною капустою та плавленим сиром.

Теги: бізнес гроші криза коронавірус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Історія для мемуарів. Міністр Кулеба розповів, як його син-підліток посприяв поверненню McDonald's в Україну
4 грудня, 2022, 19:44
Ресторани швидкого харчування продовжать працювати під російською маркою «Вкусно и точка»
McDonald's йде з Білорусі
11 листопада, 2022, 11:48
McDonald's відновив роботу ресторанів у різних містах України: список
McDonald's відновив роботу ресторанів у різних містах України: список
28 жовтня, 2022, 11:02

Бізнес

CNN: McDonald's планує скоротити штат у 2023 році
CNN: McDonald's планує скоротити штат у 2023 році
Нафтогазовий гігант Shell попепередив про мільярдні збитки через санкції
Нафтогазовий гігант Shell попепередив про мільярдні збитки через санкції
«Гарантований покупець» не розрахувався з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році
«Гарантований покупець» не розрахувався з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році
Рейковий скандал: «Укрзалізниця» заперечила завищені ціни французького виробника
Рейковий скандал: «Укрзалізниця» заперечила завищені ціни французького виробника
Придбані «Укрзалізницею» рейки у Франції вдвічі дорожчі за куплені раніше в Україні
Придбані «Укрзалізницею» рейки у Франції вдвічі дорожчі за куплені раніше в Україні
Світовий банк профінансує українських аграріїв: хто отримає допомогу
Світовий банк профінансує українських аграріїв: хто отримає допомогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Митрополит у вишиванці: українців вразило вбрання Епіфанія
69K
Скандал тижня. Український посол в Ізраїлі пояснив, чому не склалася розмова Зеленського з Нетаньяху
33K
Позбавлення громадянства священників Московської церкви: ЗМІ оприлюднили список
26K
По мені бігали щури: Симоньян відкрила таємницю, чому не вдалося вирости нормальною
23K
Епіфаній звернувся до братії монастиря Києво-Печерської Лаври: час звільнитися від Москви
19K
8 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Вчора, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту