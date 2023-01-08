CNN: McDonald's планує скоротити штат у 2023 році

McDonald's став «зіркою» пандемії: люди замовляли більше їжі на виніс

Компанія хоче вивільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу

Глобальна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's планує скоротити частину свого корпоративного персоналу. Про це пише CNN із посиланням на лист гендиректора компанії Кріса Кемпчінскі співробітникам.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У листі йдеться про те, що керівництво оцінюватиме ролі людей і рівні штатного розкладу в підрозділах компанії, на менеджерів чекають складні обговорення і рішення.

Деякі ініціативи перестануть вважатися пріоритетними, роботу над іншими зупинять. Гендиректор компанії сподівається, що це допоможе скоротити загальносвітові витрати і вивільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«McDonald's став «зіркою» пандемії: люди замовляли більше їжі на виніс, а продажі зросли за останній рік, оскільки інфляція змусила відвідувачів ресторанів шукати більш дешеві варіанти. Але компанія заявила, що не спочиває на лаврах, сказав гендиректор, окресливши план подолання внутрішніх бар'єрів, зростання інновацій та скорочення роботи, яка не відповідає пріоритетам компанії», – додає CNN.

McDonald's також планує прискорити темпи відкриття своїх ресторанів, щоб відповісти на підвищений попит. Компанія заявила, що бачить можливість для подальшого зростання на багатьох своїх основних ринках.

Як ми писали раніше, в Україні мережа закладів швидкого харчування McDonald’s відчинила двері для відвідувачів Тернополя й Борисполя. А ще відновила роботу одразу п'яти закладів у Києві.

До слова, американська корпорація McDonald's офіційно заявила про припинення роботи в Казахстані через обмеження поставок із Росії. Причина виходу McDonald's із ринку Казахстану – збої у постачанні продукції, адже транспортування котлет для бургерів по країні могло призвести до збитків. До того ж ситуацію ускладнює минулорічне затримання власника франшизи Кайрата Боранбаєва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, у Білорусі після втечі американського бізнесу з країни показали меню ресторанів, які мають замінити McDonalds. Білорусам пропонують різні види бургерів, чізбургерів та гамбургерів. До прикладу, гамбургер «Шляхецкі» подають з квашеною капустою та плавленим сиром.