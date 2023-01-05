Гроші під плінтусами і в туалеті: викрито масштабну схему махінацій на Одеській митниці

Під час спецоперації було затримано інспектора Одеської митниці

Інспектори лише за декілька годин зміни встигли «заробити» понад 65 тис. грн

Працівники Державного бюро викрили масштабну схему поборів на Одеській митниці. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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«За оперативними даними, митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через кордон. Це підтверджують й обшуки адмінбудівлі митного поста.

Працівники ДБР виявили схованки грошей співробітників митниці. Інспектори лише за декілька годин зміни встигли «заробити» понад 65 тис. грн. Гроші спритники ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті», – йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що під час спецоперації було затримано інспектора Одеської митниці, який вимагав з імпортера «плату» за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну.

Митник брав гроші за не створення штучних проблем при митному оформленні генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Такі «послуги» він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.

Лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання посадовцем хабарів на кілька тисяч доларів США.

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ДБР затримало інспектора «на гарячому» після чергового отримання грошей.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та обрання інспектору запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за $35 тис. доларів хотів «відмазати» підлеглого від тюрми.