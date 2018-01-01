Військового, який вистрілив у поліцейського під Солом’янським судом, відпустили додому

Чоловік буде під домашнім арештом протягом двох місяців

Для бійця батальйону «Донбас» Олександра Федорченка, який 15 лютого стріляв біля Солом’янського райсуду Києва, поранивши поліцейського, апеляційний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці Про це повідомив адвокат Федорченка Дмитро Біловчук. «Апеляційний суд Києва обрав запобіжний захід



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Чоловік буде під домашнім арештом протягом двох місяців

Для бійця батальйону «Донбас» Олександра Федорченка, який 15 лютого стріляв біля Солом’янського райсуду Києва, поранивши поліцейського, апеляційний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці

Про це повідомив адвокат Федорченка Дмитро Біловчук.

«Апеляційний суд Києва обрав запобіжний захід Олександру Федорченку у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 15 квітня, з дня затримання», - сказав він.

Біловчук додав, що Федорченка відпустили на поруки депутатів Павла Костенка, Володимира Парасюка та Семена Семенченка.

Нагадаємо, 15 лютого під час обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову у подвір'ї Солом'янського райсуду відбулися сутички між представниками добровольчих батальйонів, націоналістичних організацій і правоохоронців. Під час бійки один із правоохоронців отримав кульове поранення.

19 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Кабінет міністрів скасувати охорону судів поліцією і Національною гвардією. Перед цим він висловив обурення рішенням Шевченківського районного суду, який відпустив екс-бійця батальйону «Донбас», підозрюваного в пораненні поліцейського на поруки народних депутатів.

Натомість Вища рада правосуддя розкритикувала рішення Авакова щодо зняття охорони.

Також Аваков скасував свій наказ про нагородження вогнепальною зброєю колишнього бійця добровольчого батальйону «Донбас» Олександра Федорченка з позивним Брест, який підозрюється у пораненні поліцейського біля Солом'янського районного суду Києва 15 лютого.