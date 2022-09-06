В Україні заарештовано активи колишнього депутата Держдуми РФ

На території України діяли дев'ять підприємств, підконтрольних ексдепутату Росії

В Україні арештували корпоративні права і майно підприємств з виробництва паперу і картону на понад 1 млрд грн, власником яких є колишній депутат Держдуми РФ. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

«Співробітники Бюро економічної безпеки України виявили дев'ять підприємств, підконтрольних колишньому депутату державної думи РФ, полковнику армії РФ, які провадили діяльність на території України», – йдеться в повідомленні.

Зокрема було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що службові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн грн.

Також встановлено, що працівники товариства протягом 2019-2021 років, купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, яке перебувало у власності іншої компанії та було під заставою у банку, за заниженими цінами.

«У межах досудового розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юридичної особи та встановлено, що один з комбінатів в Україні, протягом тривалого часу, під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти, в загальній сумі понад 129 млн грн. Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію. Як виявилось, ці компанії пов’язані між собою», – зазначили в БЕБ.

За ініціативи БЕБ, ухвалою слідчого судді районного суду міста Києва накладено арешт на 25 об’єктів нерухомого майна компанії та комбінату. Їх орієнтовна вартість становить понад 1 млрд грн. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі висновків фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України) здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Ім’я депутата не зазначається, проте за даними ЗМІ, мова йде про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.

Раніше повідомлялося, що в Україні арештували мережу розважальних закладів та ресторанів російського мільйонера. Нерухоме майно розташоване у різних містах України.