Зафіксовано факт незаконного продажу бази клієнтів «Нової пошти»

Зловмисники продають телефонні номери та паспортні дані користувачів «НП»

У так званому «даркнеті» виставлені на продаж дві бази клієнтів «Нової пошти» — на півмільйона і на 18 мільйонів користувачів. Про це повідомив консультант з кібербезпеки Єгор Папишев. «Сьогодні виявлений факт продажу невстановленими особами бази даних клієнтів «Нова пошта». Таких баз дві:



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Зловмисники продають телефонні номери та паспортні дані користувачів «НП»

У так званому «даркнеті» виставлені на продаж дві бази клієнтів «Нової пошти» — на півмільйона і на 18 мільйонів користувачів. Про це повідомив консультант з кібербезпеки Єгор Папишев.

«Сьогодні виявлений факт продажу невстановленими особами бази даних клієнтів «Нова пошта». Таких баз дві: перша містить інформацію близько півмільйона чоловік, з персональними даними в розбивці ПІБ/телефон/місто/серія та номер паспорта/email. Друга — 18 мільйонів записів, але з меншою деталізацією (лише ПІБ і телефон)», — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що кіберексперту вдалося зв'язатися з продавцем і перевірити якість інформації. Йому надали довільний шматок бази, а також дали можливість перевірити інформацію за номерами телефонів.

«Номери належали зовсім різним людям з різних міст,і вони ніяк не були пов'язані один з одним. Відповідь прийшла менше, ніж за п'ять хвилин, і містила абсолютно точні і свіжі дані про клієнтів (включаючи змінене, в зв'язку з недавнім заміжжям, прізвище однієї з них)», — зазначає кіберексперт.

«Для додаткової перевірки я задав ще кілька телефонних номерів, які апріорі не могли бути використані в сервісі «Нової пошти» (це корпоративні номери) — їх в цій базі не виявилося», — додав він.