Захарченко намагається створити «козаче військо»

Місцеві жителі не бажають вступати у нове формування, тому до «козачого війська» залучають іноземних найманців

На виконання указу ватажка терористичної «ДНР» Олександра Захарченка у низці населених пунктів, що знаходяться під контролем російсько-окупаційних військ, іде формування нової збройної структури бойовиків під назвою «Приазовське козацьке військо Донецької народної республіки». Про це повідомляє група «Інформаційний



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Місцеві жителі не бажають вступати у нове формування, тому до «козачого війська» залучають іноземних найманців

На виконання указу ватажка терористичної «ДНР» Олександра Захарченка у низці населених пунктів, що знаходяться під контролем російсько-окупаційних військ, іде формування нової збройної структури бойовиків під назвою «Приазовське козацьке військо Донецької народної республіки». Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

За її даними, «установчі збори» нового «козачого» формування відбулися у низці міст півдня окупованих територій Донецької області (Торез, Амвросіївка, Старобешеве, Тельманове).

«Відзначається вкрай низький рівень бажання місцевих жителів вступати в нове формування, тому організатори намагаються залучати іноземних найманців, які «звільнені» зі служби в окупаційних військах і з тих чи інших причин залишаються в «ДНР». Наприклад, в Торезі главою місцевого формування «козаків ДНР» призначений осетин», - повідомляє «ІС».

На даний момент загальна кількість «козаків» «Приазовського козачого війська ДНР» становить до 150 осіб, які розбиті на місцеві загони.

Як повідомлялося, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували близько 200 вибухів у Донецькій області.