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Атака на Харків: кількість поранених зросла до 29 (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака на Харків: кількість поранених зросла до 29 (фото)
Триває ліквідація наслідків ворожої атаки на Харків
фото: ДСНС

ДСНС показала фото рятувальної операції в Харкові

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару по Харкову. Кількість постраждалих зросла до 29 осіб. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Удень 17 травня ворожа авіація знову завдала удару по місту Харкову, у результаті чого сталася масштабна пожежа.

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Триває ліквідація наслідків ворожої атаки на Харків
фото: ДСНС

За попередніми даними, три особи загинули, 29 постраждало. Ще двох чоловіків вдалося врятувати.

Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають.

Нагадаємо, що 17 травня о 21:08 в Харкові прогриміли вибухи.

До слова, Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск. Із початку доби по українських захисниках російські окупанти завдали 15 ракетних та 70 авіаційних ударів, 105 обстрілів здійснили із РСЗВ, тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках. 

На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів. Із початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять – 133 ворожих військовослужбовці вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено вісім бліндажів противника. Ситуація контролюється силами оборони.

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Теги: Харків війна обстріл

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