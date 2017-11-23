Завербована росіянами жінка-боєць Нацгвардії отримала чотири роки тюрми

Правоохоронці затримали техніка-оператора у жовтні минулого року

За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України колегія суддів Солом’янського райсуду Києва визнала винною у державній зраді військовослужбовця Нацгвардії. Про це повідомив прес-центр СБУ. «Оперативники спецслужби встановили, що технік-оператор відділу інформаційного забезпечення Центральної бази зберігання Нацгвардії



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Технік-оператор Нацгвардії передавала спецслужбам РФ в ідомості, що становлять державну таємницю

Правоохоронці затримали техніка-оператора у жовтні минулого року

За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України колегія суддів Солом’янського райсуду Києва визнала винною у державній зраді військовослужбовця Нацгвардії. Про це повідомив прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що технік-оператор відділу інформаційного забезпечення Центральної бази зберігання Нацгвардії була завербована ГУ Генштабу збройних сил РФ під час візиту до рідної сестри, яка проживає у Москві», - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували, що жінка збирала та передавала спецслужбам РФ відомості, що становлять державну таємницю. «Військовослужбовцю були відпрацьовані розвідувальні завдання, розроблені способи передачі інформації електронним каналом зв’язку, здійснено інструктаж для дотримання заходів конспірації. Для екстреного виходу на зв'язок із кураторами їй надали адресу електронної пошти і номер російського мобільного оператора», - інформують у СБУ.

Правоохоронці затримали техніка-оператора у жовтні минулого року.

Під час досудового слідства жінка повністю розкаялась у діях на шкоду національним інтересам України та надала повне сприяння слідству.

Враховуючи обставини, суд обрав їй міру покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.