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На Одещині дитину вдарило струмом на даху вагона

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Одещині дитину вдарило струмом на даху вагона
Дитина отримала травму під час гри поблизу вантажного потяга
фото: Facebook/Поліція Одеської області

«Швидка» доправила хлопчика до лікарні у важкому стані

Увечері 28 травня біля залізничної станції в Одеському районі постраждав малолітній хлопчик. Його вдарило струмом, коли він заліз на дах вантажного вагона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

За попередньою інформацією, місцеві діти гралися поблизу вантажного потяга, а один із них піднявся на дах, де його вдарило електричним струмом. Працівники швидкої медичної допомоги доправили дитину до лікарні у важкому стані. На місці працюють правоохоронці та встановлюють обставини інциденту.

Варто зазначити, що останнім часом у Києві фіксують зростання кількості випадків зачепінгу серед підлітків. Ризикуючи життям, юнаки катаються на зовнішніх частинах громадського транспорту, зокрема трамваях, тролейбусах, поїздах метро та електричках. Зачепінг може мати фатальні наслідки й закликали батьків звернути увагу на небезпечний тренд, який шириться серед школярів.

Нагадаємо, після кількох тижнів боротьби за життя померла Тетяна Киданчук, 14-річна школярка з Бучі, яка отримала 70% опіків тіла внаслідок ураження струмом на даху електропотяга. Дівчина піднялася на дах електропотяга, де отримала потужний удар струмом. У результаті Тетяна зазнала опіків 3-4 ступеня, які покрили понад 70% її тіла. Попри проведені операції та зусилля лікарів, урятувати її не вдалося. Раніше повідомлялося, що на території залізничного вокзалу під Києвом неповнолітню уразило струмом, з опіками дівчину було госпіталізовано до медичного закладу.

13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні.  

Раніше повідомлялося, що в Одесі підлітка смертельно уразило струмом на даху електропотяга. 9 березня, ввечері біля залізничної станції на Балтській дорозі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога.  

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Теги: поліція Одещина

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