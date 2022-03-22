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    Куди подівся Медведчук? Генпрокурорка розповіла про пошуки

    Кума Путіна шукають у багатьох містах - Куди подівся Медведчук? Генпрокурорка розповіла про пошуки
    Кума Путіна шукають у багатьох містах
    фото з відкритих джерел

    Про виїзд з України даних немає – Венедіктова

    Українського депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, шукають у багатьох містах. Офіційних даних про те, що він міг виїхати з країни, немає. Про це повідомила в інтерв'ю генпрокурорка Ірина Венедіктова, пише «Українська правда».

    «Де він може бути? Є кілька оперативних версій. Сказати, що ми думаємо, що він де-небудь в Москві, і ми не доберемося до нього – я так не можу. Ми їх відпрацьовуємо», – зазначила вона.

    За її словами, створена певна група, яка розшукує Медведчука і проводить слідчі дії. Причому «обшуки проходять у багатьох містах». Крім того, у слідства немає даних, що він міг виїхати з України.

    «Якщо він перетнув кордон, це був незаконний перетин. Тому офіційних даних, коли він перетнув кордон у нас немає. Їх не могло і бути, тому що це Історія поза законом», – додала генпрокурорка.

    Як відомо, у кінці лютого Медведчук втік з-під арешту.

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    Теги: росія окупанти історія війна Українська правда Україна кордон окупація Ірина Венедіктова #stoprussia
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    Куди подівся Медведчук? Генпрокурорка розповіла про пошуки