Куди подівся Медведчук? Генпрокурорка розповіла про пошуки

Про виїзд з України даних немає – Венедіктова

Українського депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, шукають у багатьох містах. Офіційних даних про те, що він міг виїхати з країни, немає. Про це повідомила в інтерв'ю генпрокурорка Ірина Венедіктова, пише «Українська правда».

«Де він може бути? Є кілька оперативних версій. Сказати, що ми думаємо, що він де-небудь в Москві, і ми не доберемося до нього – я так не можу. Ми їх відпрацьовуємо», – зазначила вона.

За її словами, створена певна група, яка розшукує Медведчука і проводить слідчі дії. Причому «обшуки проходять у багатьох містах». Крім того, у слідства немає даних, що він міг виїхати з України.

«Якщо він перетнув кордон, це був незаконний перетин. Тому офіційних даних, коли він перетнув кордон у нас немає. Їх не могло і бути, тому що це Історія поза законом», – додала генпрокурорка.

Як відомо, у кінці лютого Медведчук втік з-під арешту.

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