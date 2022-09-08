Режисер Лозниця закликав лікувати українців від ненависті до росіян: подробиці скандалу

Сергій Лозниця вчергове виступив з заявою, яка просуває наративи російської пропаганди проти України

Режисер білоруського походження Сергій Лозниця на Венеційському кінофестивалі спільно з російським продюсером Іллею Хржановським презентував фільм «Київський процес», котрий просуває російські наративи. Під час свого виступу Лозниця поділився роздумами про необхідність «лікувати медикаментозно» ненависть українців до росіян. Про це розповіла журналістка Людмила Семенюк.

Сюжет фільму «Київський процес» про те, як під час Другої Світової 15 німецьких військових засудили на відкритому суді, а потім привселюдно стратили на Майдані під схвальні вигуки двохсоттисячного натовпу мешканців столиці. Продюсером стрічки став Хржановський.

Попри те, що 8 вересня у межах фестивалю офіційно відбудеться День України, і про це організатори повідомили у день офіційного відзначення 31-ї річниці відновлення Незалежності держави, Лозниця презентував свою стрічку від імені України раніше.

Лозниця на пресконференції пояснив, чому вирішив зняти саме такий фільм. Він порівняв події тих часів з нападом росіян 24 лютого. Режисер засудив не війну, котру РФ розпочала проти України, а реакцію населення України у відповідь на агресію.

«Це все дуже сумно. Як тільки почали падати бомби, як почали знищувати людей – піднялися хвилі зустрічної ненависті, нас усіх накрило цим дев'ятим валом ненависті, і це повернуло нас на 80 років назад… Фільм з'являється у той момент, коли нас знову накриває та сама хвиля. Це чума, яка приходить нізвідки… Цій чумі ми не здатні чинити опір – ця думка жахлива. Сила ненависті велика – це жахливо», – сказав він.

Режисер також висловив думку, що ненависть, яку відчувають українці до росіян варто лікувати, «у тому числі медикаментозними способами».

«Я тут сподіваюся на нейробіологів, фізіологів, які займаються головним мозком, на їхню здатність досліджувати ланцюжки, які призводять до агресії, і якось локалізувати вчасно, у тому числі і медикаментозними способами, небажану агресію в людському організмі», – сказав Лозниця.

Тож режисер білоруського походження закликав цивілізований світ вплинути на населення України, аби «вчасно локалізувати» наростаючу хвилю ненависті до своїх вбивць.

Як відомо, Лозниця позиціює себе українським режисером, водночас всюди стає на захист «російської культури».

Журналістка наголосила, що комусь із справді українських режисерів неможливо отримати доступ до архіву та документальних кадрів у російському Красногорську, де Лозниця отримав все, що хотів, не лише для фільму «Київський процес», а й для своєї скандальної роботи «Бабиного яру», де показав, що не лише фашисти знищували євреїв, а й українські націоналісти. За що, звісно, отримав премію на російському фестивалі.

Варто наголосити, що на фестивалі російський продюсер та режисер Ілля Хржановський дозволив собі одягнути вишиванку, що, як зауважила Семенюк, наче «плювок в обличчя» кожному українцю.

Зазначимо, що поза конкурсом на 79-му Венеційському кінофестивалі представлять дев’ять документальних фільмів, що досліджують персонажі та реалії, що формують сучасність. Серед них – «Свобода у вогні: Боротьба України за свободу» від Євгена Афінеєвського, також відомого як режисер фільму «Зима у вогні». У цьому блоці й було заплановано показ фільму Лозниці.

Раніше, у травні, отримуючи нагороду за внесок у кінематограф, Лозниця заявив, що Каннський фестиваль опинився на «лінії культурного фронту». Режисер назвав вимогу бойкотувати російськомовну культуру архаїчною та деструктивною, а її саму – «досягненням, і багатством України».

Тож за лояльне ставлення до країни-агресорки Сергія Лозницю виключили з Української Кіноакадемії.

Венеційський міжнародний кінофестиваль – найстаріший кінофестиваль у світі, заснований в 1932 році за ініціативи Беніто Муссоліні. Проводиться щорічно у вересні на острові Лідо. У конкурсі беруть участь повнометражні художні фільми, які не демонструвалися за межами країни-виробника і не брали участі в інших фестивалях. Приймаються 70, 35 і 16 мм фільмокопії, субтитрировані італійською мовою. 79-й Венеціанський кінофестиваль відбувається в Італії й триватиме до 10 вересня 2022 року.

Нагадаємо, у липні 2021 року відбулася прем’єра документального фільму Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст» на Каннському кінофестивалі в програмі «Спеціальний показ». Це фільм отримав спеціальний приз журі Каннського фестивалю «Золоте око».