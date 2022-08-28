Ольга Сумська потрапила в скандал через виставу російського режисера: що вона відповіла

Спектакль «Майстер і Маргарита», я кому зіграє Ольга Сумська, покажуть у Європі у жовтні

Актриса запевнила, що у виставі, з якою вона їде до Європи, не бере участі жоден росіянин

Легендарну українську актрису Ольга Сумська зіткнулася з критикою за те, що восени збирається зіграти у виставі нині покійного російського режисера Валерія Беляковича. Своєю чергою зірка заявила, що в оновленому складі вистави немає нікого з Росії, а частину коштів, отриманих із вистави, буде передано на потреби української армії.

Акторка у відповідь на критику за «співпрацю з російським режисером» наголосила, що режисер вистави Валерій Белякович помер ще у 2016 році, а сама вона навіть незнайома з цим режисером.

«Вистава «Майстер і Маргарита» була поставлена в 2003 році, тобто, 19 років тому. Я репетирувала спектакль по відео і зіграла перший раз свою прем'єру в рідній Ялті. Незабутньо. Цього року продюсери з Європи запропонували тур по великих містах – Париж, Прага, Берлін та інші. Ми домовлялися одразу – відсоток від зборів на потреби ЗСУ», – написала вона.

Сумська також розповіла про участь у виставі відомого актора із Латвії Івара Калниньша та наголосила, що російські актори не братимуть участі у цій виставі.

«До участі у виставі запрошений відомий актор з Прибалтики — Івар Калниньш, який з перших днів війни підтримав Україну і відмовився від усіх проєктів в РФ. Ганьба тим, хто пише, що ми їдемо з російськими колегами! Брехня! Їдуть виключно українські актори», – зазначила вона.

Також актриса обурилася тому, що в рідній країні її розкритикували і навіть не спробували розібратися в ситуації. Вона також визнала, що вистава буде російською мовою.

«Івар Калниньш ще не вивчив українську, але обіцяв! Я знаю, що це болюча тема. Але! В Європі є люди, наші глядачі, які хочуть відвідати виставу, але не знають української, тому продюсерами було запропоновано зіграти виставу мовою оригіналу. В Україні граємо всі вистави виключно українською! Де ще так можуть ганьбити, як не в рідній країні, не розібравшись? З якою насолодою наші земляки пишуть найстрашніші слова на мою адресу і моїм близьким. За що? А хіба Булгаков не критикував у своєму геніальному романі радянські часи і їх потворних вождів? Хіба не народився в Києві? Хіба Булгакова не залишили в шкільній програмі?» – підсумувала акторка.

Нагадаємо, нещодавно народна артистка України Ольга Сумська відзначила свій день народження – акторці виповнилося 56 років. Вона показала, як її привітали рідні та колеги.

Також раніше знаменита акторка Ольга Сумська розповіла про своїх родичів у Росії. Актриса заявила, що вони зомбовані пропагандою.