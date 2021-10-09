Ані Лорак заявила: каятися перед українцями не буде, бо вона дерево (відео)

Ані Лорак планує відновити концерти на Батьківщині, для цього вона вбралась в останньому кліпі у вишиванку

«Я дерево любові... Мені боятися нема чого», – сказала співачка, яка планує повернутись в Україну

Одіозна українська співачка Ані Лорак, котра вже довгий час працює у Росії, поскаржилася на цькування, якого вона зазнала на Батьківщині. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1».

Також виконавиця заявила, що їй давно тісно в Україні, саме тому почала «розширювати території» та зазначила, що від виступів у РФ відмовлятися наміру не має.

«Я дерево любові. Тому я можу нести тільки любов. Мені боятися нема чого», – сказала співачка у відповідь на питання, чому вона під час війни виступає у ворожій країні.

Крім того, Ані Лорак обурилася, що ніхто з впливових людей в Україні не став на її захист. Вона також впевнена, що за таким ставленням до неї в Україні стоїть якась співачка, бо всі чоловіки начебто її дуже люблять.

Як раніше повідомляв «Главком», за даними джерел у шоубізнесі, у співачки не дуже йдуть справи в Росії, і вона, як і Таїсія Повалій, робить наполегливі спроби повернутися в Україну. Принаймні, відновити тут концертну діяльність. І ось Лорак повністю це підтвердила. Вона заявила, що планує відновити концертну діяльність в Україні вже у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що співачка Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу.

У 2015 році на Алеї Слави у Чернівцях розбили, а потім демонтували зірку Ані Лорак. Ці події співачка переживала вкрай болісно. «Так, я зверталася до психологів, бо в один момент ти розумієш, що нічого не розумієш. Хотілося знову бути цілісною. Щоб усміхатися, як зараз, я провела дуже велику внутрішню роботу над собою», – розповіла вона.

Нагадаємо, нещодавно Лорак зняла кліп на українськомовну пісню. 24 вересня відбулася прем’єра нової відеороботи на композицію «Бачила», яка дивним чином схожа на легендарний кліп примадонни української естради Ірини Білик «А я пливу». Детальніше про це читайте тут: Списала кліп у Білик і перейшла на мову. Ані Лорак приготувалася до реваншу в Україні.

Нагадаємо, раніше у Москві зірвали концерт Ані Лорак. До неї прийшли люди з вимогою сплатити податки.

Також неоднозначна співачка Ані Лорак випустила нову пісню під назвою «Роздягнена».



