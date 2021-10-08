Ані Лорак вперше розповіла, яка подія в Україні змусила її піти до психолога (відео)

За останніми даними, у співачки не дуже добре йдуть справи в Росії, і вона, як і Таїсія Повалій, робить спроби повернутися в Україну

Лорак: «Я провела дуже велику внутрішню роботу над собою»,

Співачка Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу. Вона поспілкувалася з журналістами програми «ЖВЛ», пише ТСН.

«Я не та людина, яку треба жаліти...Мені вистачає любові. Тому я можу дарувати тільки любов. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Я вже не знаю, що такого можна написати, щоб мене образити. Бо все це – суєта суєт! Мені боятися немає чого», – зазначила Лорак.

У 2015 році на Алеї Слави у Чернівцях розбили, а потім демонтували зірку Ані Лорак. Ці події співачка переживала вкрай болісно. «Так, я зверталася до психологів, бо в один момент ти розумієш, що нічого не розумієш. Хотілося знову бути цілісною. Щоб усміхатися, як зараз, я провела дуже велику внутрішню роботу над собою», – розповіла вона.

Влітку Лорак прилетіла на Батьківщину. І вперше після тривалої паузи у сім років дала два концерти в нічному клубі Одеси.

Виконавиця пояснила, чому не виступала стільки часу в Україні. «Я зупинилася давати концерти, тому що я відчула, що є замова політична. Є замова від певних осіб. А брати участь у якійсь грі в мене немає часу. Тому, коли замовники трошки відійшли вбік, наскільки я розумію, з'явилася можливість дати концерти», – поділилася Ані.

Співачка зізналася, що їй і досі образливо через те, що у складний для неї час ніхто з українських артистів, впливових політиків чи бізнесменів її не підтримав. Окрім того, Лорак не розуміє, чому одних артистів, які їздили до Росії, не цькували в Україні, а іншим не давали можливості працювати.

«Цей приклад, мабуть, моя історія, буде колись вивчатися. Тому що я перша людина, яка постраждала в таких непростих стосунках. Першою удар взяла я. А потім були інші виконавці. А потім почалися ситуації – подвійні стандарти. Одні їздили. А другі не могли. Хто це вирішував? Хто писав ці списки?» – додала артистка.

На українську сцену Лорак планує повертатися 2022-го року. А от відмовлятися від концертної діяльності у сусідній Росії – таких планів співачка не має.

Нагадаємо, нещодавно Лорак зняла кліп на українськомовну пісню. 24 вересня відбулася прем’єра нової відео-роботи на композицію «Бачила».

Нагадаємо, раніше у Москві зірвали концерт Ані Лорак. До неї пришли люди з вимогою сплатити податки.

Також неоднозначна співачка Ані Лорак випустила нову пісню під назвою «Роздягнена».