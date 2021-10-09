На шахті у Червонограді загинув 62-річний гірник

Гірника засипало породою, його тіло виявили колеги

Уночі у п’ятницю, 8 жовтня, на шахті «Червоноградська» трапився нещасний випадок, унаслідок якого загинув 62-річний гірник. Про це Zaxid.net повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За словами голови профспілки, приблизно о 03:00 на шахті «Червоноградська» загинув гірник підземної дільниці конвеєрного транспорту 62-річний Василь Лимич.

Фото: facebook.com/chervonoograd/posts

«Аварія трапилась на горизонті 560 метрів, гірника засипало породою на пересипі стрічкового конвеєра. Точний час смерті невідомий, бо він там був один і свідків нещасного випадку не було. Його тіло виявили під час перезмінки», – сказав Михайло Волинець.

За його словами, шахта наразі не працює, а усі деталі трагедії встановлюватиме комісія.

У пресслужбі Нацполіції Львівщини підтвердили інформацію про загибель 62-річного гірника. Поліцейські наразі з’ясовують обставини трагедії.

Раніше на шахті «Червоний партизан», що під контролем російських бойовиків «ЛНР», загинули дев’ятеро осіб і ще троє перебувають у важкому стані. Всього 19 осіб отримали різні травми. Аварія сталася через грубе порушення техніки безпеки, про яку знало керівництво шахти, а також генеральний директор так званого «ГУП «Східвугілля».

Також міністр енергетики Герман Галущенко вперше спустився у забій до гірників. Це сталось на шахті Степова, що на Львівщині.