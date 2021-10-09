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    Олександр Зінченко показав, як вкладає доньку спати: замість колискової – футбольний матч

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    Футболіст Олександр Зінченко зі своєю новонародженою дочкою - Олександр Зінченко показав, як вкладає доньку спати: замість колискової – футбольний матч
    Футболіст Олександр Зінченко зі своєю новонародженою дочкою

    Зворушливий момент з сімейного життя українського футболіста

    Півзахисник футбольної збірної України Олександр Зінченко мило лежить на дивані зі своєю новонародженою дочкою. Це фото стало вірусним менш, ніж за годину.

    Футболіст у своєму акаунті Instagram виклав фотографію, на якій видно, як він заколисав дочку на грудях, і замість колискової використовував футбольний матч.

    Соцмережі в захваті, підписуючи фото Зінченко з дочкою милими підписами: «Це дуже мило!», «Навіщо ліжечко, якщо є такий татусь!», «Миліше всього, що я бачив за останній час в інтернеті».

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    Теги: Олександр Зінченко Instagram час
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    Олександр Зінченко показав, як вкладає доньку спати: замість колискової – футбольний матч