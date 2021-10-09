Олександр Зінченко показав, як вкладає доньку спати: замість колискової – футбольний матч
Зворушливий момент з сімейного життя українського футболіста
Півзахисник футбольної збірної України Олександр Зінченко мило лежить на дивані зі своєю новонародженою дочкою. Це фото стало вірусним менш, ніж за годину.
Футболіст у своєму акаунті Instagram виклав фотографію, на якій видно, як він заколисав дочку на грудях, і замість колискової використовував футбольний матч.
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Соцмережі в захваті, підписуючи фото Зінченко з дочкою милими підписами: «Це дуже мило!», «Навіщо ліжечко, якщо є такий татусь!», «Миліше всього, що я бачив за останній час в інтернеті».
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