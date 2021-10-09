Із Разумковим розправились. Архамія розказав, хто наступний

Питання заміни міністрів відклали, бо першочерговим завданням була відставка спікера Ради

У п'ятницю, 8 жовтня, нардепи обрали нового спікера Верховної Ради, а тепер плануються великі ротації в Кабінеті міністрів України. У відставку можуть відправити від трьох до п'яти міністрів. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми говорили, що це може бути три-чотири, можливо, три-п'ять людей. Треба просто час, щоб провести співбесіди, висунути кандидатів, надати їм можливість подати документи, декларації та інше, і потім вже голосувати в залі», – уточнив він.

За словами Арахамії, питання відставки глав міністерств відклали, бо першочерговим завданням була відставка спікера Ради.

«На наступному тижні ми плануємо це питання (ротацій в уряді, – ред.) обговорювати. Потім, через тиждень, коли буде пленарний тиждень, – вже втілювати в життя», – резюмував він.

Як раніше повідомлялося, на неформальному з'їзді «Слуг народу» в Трускавці питання заміни міністрів не звучало і його не порушував президент. Про це «Главкому» повідомили відразу кілька депутатів. Однак, за інформацією джерел «Главкома», актуальний список кандидатів на звільнення тепер має такий вигляд: міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр екології Роман Абрамовський, віцепрем'єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко. Заміною для останнього бачать його першу заступницю Юлію Свириденко.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду.

Також ««Слуги народу»» розказали, чим їх дратував Разумков. Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.