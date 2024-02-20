Головна Країна Культура
search button user button menu button

Букмекери оновили ставки на Євробачення-2024: яке місце прогнозують Україні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Букмекери оновили ставки на Євробачення-2024: яке місце прогнозують Україні
Україна зберігає лідерство в рейтингу з 18% шансів на перемогу
фото з відкритих джерел

Трійка претендентів на перемогу несподівано змінилася

Букмекери оновили свої прогнози на переможця Євробачення-2024. Представниці від України alyona alyona & Jerry Heil продовжують залишатися в лідерах. Про це повідомляє Eurovision world.

Водночас трійка претендентів на перемогу дещо змінилася. Виявляється, Італія та Ізраїль посунули Велику Британію, яка тепер займає четверте місце в рейтингу.

За останніми прогнозами, Україна зберігає лідерство в рейтингу з 18% шансів на перемогу, в той час, як Італія йде слідом за нею з 7% та Ізраїль з 6% шансів на перемогу.

Раніше друге місце пророкували представнику з Великої Британії – Оллі Олександру. Тоді ймовірність, що він переможе, була 8%. Зараз же країна посідає четверте місце, а після неї йде Швеція. Утім, поки що понад 15 країн не представили своїх учасників та їхні композиції.

Букмекери оновили ставки на Євробачення-2024: яке місце прогнозують Україні фото 1

Як відомо, alyona alyona & Jerry Heil виступатимуть з треком Teresa & Maria. В Україні до неї склалося різне ставлення. Деяким слухачам вона до вподоби, а інші – взагалі не сприймають. Причиною є те, що мати Тереза була неоднозначною особою в історії.

На думку користувачів соцмереж, згадувати в позитивному сенсі матір Терезу не варто, адже в її центрах люди страждали через те, що їм забороняли давати знеболювальні. Крім того, деякі історики стверджували, що жінка прикривалася благодійністю та наживалася на хворих. Також у пісні співачок користувачі знайшли помилки в англомовній частині тексту..

У композиції йдеться про силу українських жінок під час війни та про виклики, з якими доводиться зіштовхуватися. Співачки надихають своїм треком не закриватися в собі та сміливо рухатися вперед.

Читайте також: Хейт alyona alyona: мережа пригадала гріхи співачки, яка представлятиме Україну на Євробаченні
Теги: Євробачення Україна Jerry Heil

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молодший лейтенант ЗСУ, український актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Лінартович
Актор та військовий Дмитро Лінартович згадав, як його підтримав Залужний після поранення
30 сiчня, 02:20
Мережко зробив заяву після антиукраїнських меседжів прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо
Нардеп пропонує скасувати візит «лідера іншої держави», який робив антиукраїнські заяви
21 сiчня, 16:59
Місце падіння літака
Падіння Іл-76. Колишній військовополонений пояснив, що не так із заявою Міноборони Росії
24 сiчня, 16:30
Путін досі не зміг залучити білоруську армію до загарбницької війни проти України
Розвідка оцінила, наскільки Путіну вдається втягнути Білорусь у війну
20 сiчня, 14:59
Законопроєкт стосуватиметься усіх етнічних українців, крім громадян країни-агресора
Множинне громадянство в Україні: президент анонсував законопроєкт
22 сiчня, 09:50
У кінцевому результаті, на думку президента, світу загрожує перерозподіл влади і впливу
Зеленський пояснив, які наслідки будуть для Європи, якщо США припинять фінансування України
29 сiчня, 08:43
«Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у місті Мальме
Румунія відмовилась від участі у «Євробаченні-2024»: у чому причина
26 сiчня, 13:53
Сурдоперекладачка вразила глядачів нацвідбору
Ось кому треба їхати на Євробачення. Мережу захопила сурдоперекладачка прямого ефіру
3 лютого, 20:24
Розміри вирви від російської ракети
Фото дня: вирва від російської ракети у лісі біля Бучі
15 лютого, 22:32

Культура

Букмекери оновили ставки на Євробачення-2024: яке місце прогнозують Україні
Букмекери оновили ставки на Євробачення-2024: яке місце прогнозують Україні
Суперзірка Ярослав Мудрий. День пам’яті великого правителя
Суперзірка Ярослав Мудрий. День пам’яті великого правителя
Про бійців Чернівецької бригади вийшов фільм. Режисер розкрив особливості
Про бійців Чернівецької бригади вийшов фільм. Режисер розкрив особливості
Фільм «20 днів у Маріуполі» здобув премію BAFTA
Фільм «20 днів у Маріуполі» здобув премію BAFTA
Про мову. Чому права Ірина Фаріон
Про мову. Чому права Ірина Фаріон
Психологиня пояснила шкідливий вплив серіалу «Свати» на українців
Психологиня пояснила шкідливий вплив серіалу «Свати» на українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
64K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
40K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
39K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа
38K
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
23K
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події

Новини

Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20
Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Вчора, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Вчора, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Вчора, 15:25

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua