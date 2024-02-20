Букмекери оновили ставки на Євробачення-2024: яке місце прогнозують Україні

Трійка претендентів на перемогу несподівано змінилася

Букмекери оновили свої прогнози на переможця Євробачення-2024. Представниці від України alyona alyona & Jerry Heil продовжують залишатися в лідерах. Про це повідомляє Eurovision world.

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Водночас трійка претендентів на перемогу дещо змінилася. Виявляється, Італія та Ізраїль посунули Велику Британію, яка тепер займає четверте місце в рейтингу.

За останніми прогнозами, Україна зберігає лідерство в рейтингу з 18% шансів на перемогу, в той час, як Італія йде слідом за нею з 7% та Ізраїль з 6% шансів на перемогу.

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Раніше друге місце пророкували представнику з Великої Британії – Оллі Олександру. Тоді ймовірність, що він переможе, була 8%. Зараз же країна посідає четверте місце, а після неї йде Швеція. Утім, поки що понад 15 країн не представили своїх учасників та їхні композиції.

Як відомо, alyona alyona & Jerry Heil виступатимуть з треком Teresa & Maria. В Україні до неї склалося різне ставлення. Деяким слухачам вона до вподоби, а інші – взагалі не сприймають. Причиною є те, що мати Тереза була неоднозначною особою в історії.

На думку користувачів соцмереж, згадувати в позитивному сенсі матір Терезу не варто, адже в її центрах люди страждали через те, що їм забороняли давати знеболювальні. Крім того, деякі історики стверджували, що жінка прикривалася благодійністю та наживалася на хворих. Також у пісні співачок користувачі знайшли помилки в англомовній частині тексту..

У композиції йдеться про силу українських жінок під час війни та про виклики, з якими доводиться зіштовхуватися. Співачки надихають своїм треком не закриватися в собі та сміливо рухатися вперед.