Множинне громадянство в Україні: президент анонсував законопроєкт

Ухвалення законопроєкту дозволить мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні внесе до Верховної Ради законопроєкт, що дозволяє запровадити інститут множинного громадянства. Про це він заявив у зверненні з нагоди Дня Соборності.

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Зеленський зазначив, що сьогодні, після майже двох років повномасштабної війни, соборність українців охоплює обидві півкулі Землі.

«Ті, хто з початком повномасштабної війни, незалежно від місця проживання, народження, паспорта, ствердно сказали: «Я – українець». Довели справами. Наша багатомільйонна діаспора, наші лобісти інтересів України в усьому світі. Хто збирає, знаходить, пакує та передає все, що потрібно для перемоги. Всі, хто не забув власного коріння та не дає світу забути про Україну. Всі, у чиїх жилах тече українська кров і в чиїх грудях б’ється вільне серце. Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями й за паспортом. На законодавчому рівні. Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства», – сказав він.

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За словами президента, ухвалення законопроєкту дозволить мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, крім громадян країни-агресора.

«Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою», – заявив Зеленський.

Також президент повідомив, що сьогодні підписав указ «Про історично населені українцями території російської федерації»: «Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього».

Нагадаємо, у грудні 2021 року Володимир Зеленський вже вносив до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство, але його не встигли розглянути до початку повномасштабної війни. Як свідчили дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, тоді 48% українців не підтримували ідею запровадження подвійного та множинного громадянства.