У мережі з’явилося фото автора легендарної фрази про російський воєнний корабель

Вказується, що прикордонник Роман – родом із Черкащини

У мережі з’явилося фото легендарного прикордонника, захисника острова Зміїний Романа. Саме його фраза «Російський воєнний корабель, іди нахуй» стала девізом українців у боротьбі з окупантами.

Знімок опублікував земляк Романа – колишній голова Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації Максим Зеленський.

Вказується також, що Роман родом із Золотоноші та що він зараз перебуває у полоні.

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Нагадаємо, військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону. Про це повідомляють Військово-морські сили України.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо про атаку російських кораблів на українських прикордонників. Резонансу цій історії додав аудіозапис переговорів українські військовослужбовці з моряками на кораблях окупантів. «У відповідь на пропозицію здатися українці відповіли нецензурною мовою: «Російський корабель, йди на х*й!».

Після цього зв’язок з українськими військовими зник. 25 лютого радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що прикордонники загинули. Пізніше, 26 лютого з’явилися повідомлення про те, що на острові можуть бути поранені і загиблі. Цивільний корабель, який відправили на острів, мав намір евакуювати військових, але був захоплений окупантами. Був захоплений і весь острів.

Пізніше у російських ЗМІ з’явилося повідомлення про нібито захоплення понад 80 полонених.