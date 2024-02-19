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Про бійців Чернівецької бригади вийшов фільм. Режисер розкрив особливості

Христина Петренко
glavcom.ua
Про бійців Чернівецької бригади вийшов фільм. Режисер розкрив особливості
Ткачук: Стрічка основана на інтерв'ю бійців, кадрах з полігону та зони бойових дій
фото: Олександр Ткачук

У своєму фільмі режисер хотів показати простих людей, їхні історії та особисті мотивації

На платформі YouTube відбулась презентація документального фільму про буковинську 107 бригаду територіальної оборони «Готові до спротиву». Про це режисер Олександр Ткачук розповів «Главкому».

Співавтором стрічки є чернівецький журналіст, головний редактор сайту molbuk.ua Микола Кобилюк. Хлопці від початку повномасштабного вторгнення несуть службу в лавах тероборони.

Режисер стрічки Олександр Ткачук
Режисер стрічки Олександр Ткачук
фото: Олександр Ткачук
Співавтор фільму Микола Кобилюк
Співавтор фільму Микола Кобилюк
фото: Микола Кобилюк

Зйомки тривали з грудня 2022 по червень 2023 року. Проте події фільму охоплюють період від самого початку повномасштабної війни до червня 2023 року. Закритий показ фільму відбувся 6 червня 2023 року у Києві. Проте офіційна прем'єра відбулася лише зараз. Зроблено це було для того, щоб убезпечити підрозділи й щоб вони встигли перемістилися на інші позиції.

У своєму фільмі Олександр Ткачук та Микола Кобилюк хотіли показати простих людей, їхні історії та особисті мотивації, які підштовхнули піти до війська. Режисер каже, що знімальний процес був важким, оскільки завжди була загроза життю героїв стрічки.

Команда задокументувала бойові історії з життя підрозділів 107 бригади тероборони. Чимало з бійців цього підрозділу до 24 лютого 2022 року не мали стосунку до війська.

«Ці люди заслуговують на те, щоб про кожного зняти окремий фільм, адже до початку великої війни вони були успішними бізнесменами, вчителями, науковцями й представниками інших професій. Але з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони без роздумів взяли до рук зброю та пішли захищати свою Батьківщину. І весь цей час вони перебувають у найгарячіших точках України та дають гідну відсіч ворогу на фронті. В цьому і є головний феномен такого явища, як Тероборона», – каже Олександр Ткачук.

Стрічка основана на інтерв'ю бійців, кадрах з полігону та зони бойових дій. Також були моменти, які знімали на телефон або з дронів, коли розвідували позиції ворога.

«Цей фільм наповнений документальними кадрами й реальними історіями наших буковинців, які за цей час брали участь у контрнаступі на Харківщині, обороняли східні кордони», – додав Ткачук.

Зображення з безпілотника
Зображення з безпілотника
скріншот з відео

Режисер закликає всіх, хто побачить цей фільм, поширити його у своїх соціальних мережах: «Бо суспільство має знати про своїх героїв. На жаль багато з них уже не з нами, а в небесному строю. Ми про них памʼятаємо».

Олександр каже, що своєю роботою прагне написати літопис підрозділу, щоб нащадки знали і пам’ятали про відважних буковинців. До слова, він зазначив, що наразі тривають зйомки про бійців інших бригад ТрО.

Стрічка входить до циклу документальних фільмів «Готові до спротиву», у межах якого розповідатимуть про кожен підрозділ Сил територіальної оборони. Цю ідею запропонувало керівництво у 2022 році, оскільки тероборона була новим видом війська. Фільм про чернівецьку бригаду знімав Олександр Ткачук, бо вже мав режисерський досвід, а також на початку повномасштабної війни вступив до бригади.

До слова, перша стрічка циклу розповідала про київську 114 бригаду ТрО, а третій фільм розповідає про тернопільську 105 бригаду ТрО.

Зазначимо, що художнім керівником циклу документальних фільмів є відомий український режисер, військовослужбовець ТрО Ахтем Сеітаблаєв, керівником проєкту – полковник Олексій Дмитрашківський.

Нагадаємо, херсонська журналістка Анжела Слободян, яка понад чотири місяці прожила в окупації і ще місяць провела в полоні, випустила фільм «Навала».

Як раніше повідомлялось, новий командувач Сил тероборони ЗСУ Ігор Плахута керував Внутрішніми військами МВС під час розгону Майдану.

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Теги: історія журналіст фільм тероборона

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