«Десять років тому ми встояли й далі стоїмо»: президент і перша леді вшанували Героїв Небесної Сотні

На церемонії були присутні політики, громадські діячі, дипломати та представники союзних держав

Сьогодні, 20 лютого президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували жертв російського терору у День Героїв Небесної Сотні.

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Президент наголосив, що десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними. «Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними. Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо.

Сотня й сотні – небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом», – заявив глава держави.

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На церемонії були присутні політики, громадські діячі, дипломати та представники союзних держав.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. У світі відзначають День соціальної справедливості та День людей, які перемогли алкоголізм.