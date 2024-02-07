Ймовірний план нападу Путіна на Європу: The Telegraph опублікувала карти

За словами аналітиків, щоб мати шанс протистояти ЄС і Британії, Росії потрібно буде подвоїти або потроїти свої поточні військові сили

Експекти запевняють, що Росії для великої війни потрібно буде мобілізувати на понад 40 відсотків більше військ, ніж Європейському Союзу

Британська газета The Telegraph представила новий потенційний сценарій атаки Путіна на Європу, зокрема, на деякі країни НАТО. Окрім цього, експерти проаналізували економічний стан Євросоюзу та Росії, щоб порівняти, чи має РФ достатньо сил для того, що кинути виклик європейським країнам.

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Сценарій мав би складатися з п’яти етапів і зрештою призводив би до прямої конфронтації з Росією. Свої прогнози у виданні проілюстрували відповідними картами. Військові аналітики, з якими консультувалися британські журналісти, описали, як можуть розгортатися події до кінця 2024 року.

Етап 1 – весна 2024 року: Путін мобілізує 200 000 військових і розпочинає новий наступ на Україну на тлі її підтримки з боку Заходу.

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Етап 2 – літо 2024 року: Росія атакує країни Балтії кібератаками та викликає заворушення серед етнічних росіян.

Етап 3 – осінь 2024 року: Росія використовує заворушення як привід для початку військових навчань у Білорусі та військового посилення Калінінградської області.

Етап 4 – зима 2024 року: Росія ініціює конфлікт у Сувалкському коридорі проти Польщі та країн Балтії.

Етап 5 – протистояння: коли Росія кине виклик силам НАТО, Путін вирішить, чи починати наступ на європейську територію.

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Проте журналісти наголошують, що Росії для такої війни потрібно буде мобілізувати на понад 40 відсотків більше військ, ніж Європейському Союзу. Об’єднані війська ЄС налічують близько 1,4 мільйона військовослужбовців. Отже, для війни на виснаження Росії потрібно буде мати близько 2 мільйонів військових. До того ж, Росії потрібно буде подвоїти або потроїти свої військові витрати відносно ВВП.

«Російська економіка продовжує перебувати під санкціями Заходу. Лише нафтове ембарго коштує їй сотні мільярдів доларів. Повторне подвоєння або потроєння військових витрат призведе до банкрутства за кілька років», – наголошують експерти.

За їх словами, Росії не вистачить економічних ресурсів, щоб реалізувати такі військові дії.

Нагадаємо, країни Балтії готуються до війни з Росією і закликають інші країни «прокинутися». За словами експрезидентки Литви Далі Грібаускайте, вже занадто пізно для стримування Росії.

Раніше Путін знайшов екзистенційну загрозу у країнах Балтії.