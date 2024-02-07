Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ймовірний план нападу Путіна на Європу: The Telegraph опублікувала карти

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ймовірний план нападу Путіна на Європу: The Telegraph опублікувала карти
За словами аналітиків, щоб мати шанс протистояти ЄС і Британії, Росії потрібно буде подвоїти або потроїти свої поточні військові сили
фото: ТАСС

Експекти запевняють, що Росії для великої війни потрібно буде мобілізувати на понад 40 відсотків більше військ, ніж Європейському Союзу

Британська газета The Telegraph представила новий потенційний сценарій атаки Путіна на Європу, зокрема, на деякі країни НАТО. Окрім цього, експерти проаналізували економічний стан Євросоюзу та Росії, щоб порівняти, чи має РФ достатньо сил для того, що кинути виклик європейським країнам.

Сценарій мав би складатися з п’яти етапів і зрештою призводив би до прямої конфронтації з Росією. Свої прогнози у виданні проілюстрували відповідними картами. Військові аналітики, з якими консультувалися британські журналісти, описали, як можуть розгортатися події до кінця 2024 року. 

Етап 1 – весна 2024 року: Путін мобілізує 200 000 військових і розпочинає новий наступ на Україну на тлі її підтримки з боку Заходу.

Ймовірний план нападу Путіна на Європу: The Telegraph опублікувала карти фото 1
telegraph.co.uk

Етап 2 – літо 2024 року: Росія атакує країни Балтії кібератаками та викликає заворушення серед етнічних росіян.

Ймовірний план нападу Путіна на Європу: The Telegraph опублікувала карти фото 2
telegraph.co.uk

Етап 3 – осінь 2024 року: Росія використовує заворушення як привід для початку військових навчань у Білорусі та військового посилення Калінінградської області.

Ймовірний план нападу Путіна на Європу: The Telegraph опублікувала карти фото 3
telegraph.co.uk

Етап 4 – зима 2024 року: Росія ініціює конфлікт у Сувалкському коридорі проти Польщі та країн Балтії.

Ймовірний план нападу Путіна на Європу: The Telegraph опублікувала карти фото 4
telegraph.co.uk

Етап 5 – протистояння: коли Росія кине виклик силам НАТО, Путін вирішить, чи починати наступ на європейську територію.

Проте журналісти наголошують, що Росії для такої війни потрібно буде мобілізувати на понад 40 відсотків більше військ, ніж Європейському Союзу. Об’єднані війська ЄС налічують близько 1,4 мільйона військовослужбовців. Отже, для війни на виснаження Росії потрібно буде мати близько 2 мільйонів військових. До того ж, Росії потрібно буде  подвоїти або потроїти свої військові витрати відносно ВВП.

«Російська економіка продовжує перебувати під санкціями Заходу. Лише нафтове ембарго коштує їй сотні мільярдів доларів. Повторне подвоєння або потроєння військових витрат призведе до банкрутства за кілька років», – наголошують експерти.

За їх словами, Росії не вистачить економічних ресурсів, щоб реалізувати такі військові дії.

Нагадаємо, країни Балтії готуються до війни з Росією і закликають інші країни «прокинутися». За словами експрезидентки Литви Далі Грібаускайте, вже занадто пізно для стримування Росії.

Раніше Путін знайшов екзистенційну загрозу у країнах Балтії.

Читайте також: Польський режисер зняв фільм про смерть Путіна (відео)
Теги: росія наступ відео весна фільм військові смерть путін ембарго економіка конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польські аграрії готуються заблокувати дороги і залізницю на кордоні з Україною
Новини з Польщі, які українці не помічають, бо дивляться Євробачення
5 лютого, 17:50
За словами Зеленського, аби санкції повністю діяли на РФ мають бути перекриті й схеми їхнього обходу
«Санкції світу працюють». Зеленський розповів, як посилити обмеження для РФ
9 сiчня, 20:41
Буданов заявив що Путін під час свого візиту до Північної Кореї домовлятиметься про подальшу співпрацю щодо ракетних технологій
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
30 сiчня, 18:06
Янукович зі своєю охороною за часи президенства
Охорона Януковича, яка допомогла йому втекти, отримала підозру (відео)
11 сiчня, 17:05
Росіяни можуть робити масовані ракетні обстріли без повітряної розвідки й таких літаків як А-50, однак, це дуже складно.
Пауза в масованих атаках: військовий розповів, що стало причиною
22 сiчня, 16:30
Над ліквідацією пожежі у Клинцях працюють близько півтори сотні рятувальників
Під Брянськом, де палає нафтобаза, нова «бавовна»
20 сiчня, 07:01
Розвідники РДК знищили УРАЛ російських прикордонних військ
Російські добровольці ліквідували групу сил ФСБ на кордоні РФ (відео)
20 сiчня, 10:36
У перший рік війни труни подорожчали на 15,82%
Один з найпопулярніших товарів: у Росії різко зросла вартість трун
25 сiчня, 10:35
РФ вдруге за день збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
РФ вдруге за день збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
1 лютого, 01:20

Політика

Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні
Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні
Білий дім назвав інтерв’ю Карлсона з Путіним непотрібним
Білий дім назвав інтерв’ю Карлсона з Путіним непотрібним
Байден прокоментував провал голосування за допомогу Україні
Байден прокоментував провал голосування за допомогу Україні
Сенат США провалив голосування за допомогу Україні
Сенат США провалив голосування за допомогу Україні
Євросоюз розпочав скринінг молдовського законодавства
Євросоюз розпочав скринінг молдовського законодавства
«Прильот» по Білгороду та пожежа в Іжевську: Telegram-канали повідомляють про «бавовну» в містах РФ
«Прильот» по Білгороду та пожежа в Іжевську: Telegram-канали повідомляють про «бавовну» в містах РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
46K
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
43K
Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
27K
Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду
13K
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
11K
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід

Новини

День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Вчора, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
6 лютого, 16:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua