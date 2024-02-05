Українські воїни за допомогою дрона врятували пораненого прикордонника

Поранений прикордонник зізнався – коли побачив дрон, який щось несе, думав, що загине

Українські аеророзвідники 68-ї ОЄБр на Сватівському напрямку за допомогою дрона врятували пораненого прикордонника Сергія Купіна. Про це повідомила Державна прикордонна служба України та опублікувала відео порятунку.

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«Друже, пий і повзи за дроном» – таке послання разом з гарячим чаєм скинули з дрона пораненому прикордоннику Сергієві Купіну аеророзвідники 68-ї окремої єгерської бригади.

Під час бою на Сватівському напрямку Купін отримав поранення. Через надто близьку дистанцію до російських військ його не змогли евакуювати. Прикордоннику було вкрай важко пересуватися самостійно, однак він зміг проповзти 700 м до українських позицій. Напрямок руху йому постійно вказував дрон.

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«Занадто близька дистанція до ворога: з однієї сторони – близько 100 метрів, з іншої – 200, можливо, 300. І підійти туди безпечно не було можливим. Ми бачили, що якусь ділянку він вже проповз, і пропонували йому повзти за дроном, щоб витягнути його на ту дистанцію, де піхота зможе вийти і зустріти його», – розповів аеророзвідник «Луг».

Спогадами про пережите поділився і сам Купін.

«Цей дрон опустився, «подивився» і полетів. Ну полетів, той полетів. Коли почав летіти, я вже бачу, що він щось несе. Я думав, все вже… Думаю, що теж вже зараз «200-ий» (загину, – ред.). Скинув водичку, записку. Отак воно все й відбулося», – розповів прикордонник.

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За його словами, тоді він мав тільки одне бажання – щоб його швидко евакуювали, оскільки він був наляканий, голодний та холодний, перемерз дуже.

Коли боєць проповз 700 м у напрямку українських позицій, побратими винесли його з поля бою. Зараз Сергій Купін лікується в одному зі шпиталів.

Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на Брянську область. Там працювала російська ППО.