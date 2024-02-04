У Білгороді стався блекаут: частина міста залишилась без світла (відео)
«Блекаут» стався через технічне порушення в мережі
Увечері 3 лютого у російському Білгороді сталося масове аварійне відключення електроенергії. Без світла лишилося кілька вулиць у різних районах. Про це повідомляють мер Білгорода Валентин Демідов та місцеві пабліки.
Як стверджує місцева влада, «блекаут» стався через технічне порушення в мережі. Після цього енергетики розпочали відновлювальні роботи із перемикання.
Стверджувалося, що на відновлення електропостачання може знадобитися до півтори години, проте станом на опівніч неділі, 4 лютого, повідомлень про повернення світла не було.
Аварійні відключення у місті були зафіксовані частково по:
- вул. 60 років Жовтня,
- вул. Спортивна,
- вул. Губкіна,
- вул. Газовиків,
- вул. Сургутська,
- вул. Будьонного,
- мікрорайоні «Новий-1»,
- мікрорайоні «Новий-2».
Губернатор Бєлгородської області не коментував ситуацію із таким «блекаутом».
Між тим у місцевих пабліках оприлюднили кадри з міста, де сталося відключення світла.
Нагадаємо, увечері 13 січня у російському Ростові-на-Дону розпочалися масові проблеми з електроенергією.
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