У Білгороді стався блекаут: частина міста залишилась без світла (відео)

«Блекаут» стався через технічне порушення в мережі

Увечері 3 лютого у російському Білгороді сталося масове аварійне відключення електроенергії. Без світла лишилося кілька вулиць у різних районах. Про це повідомляють мер Білгорода Валентин Демідов та місцеві пабліки.

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Як стверджує місцева влада, «блекаут» стався через технічне порушення в мережі. Після цього енергетики розпочали відновлювальні роботи із перемикання.

Стверджувалося, що на відновлення електропостачання може знадобитися до півтори години, проте станом на опівніч неділі, 4 лютого, повідомлень про повернення світла не було.

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Аварійні відключення у місті були зафіксовані частково по:

вул. 60 років Жовтня,

вул. Спортивна,

вул. Губкіна,

вул. Газовиків,

вул. Сургутська,

вул. Будьонного,

мікрорайоні «Новий-1»,

мікрорайоні «Новий-2».

Губернатор Бєлгородської області не коментував ситуацію із таким «блекаутом».

Між тим у місцевих пабліках оприлюднили кадри з міста, де сталося відключення світла.

Нагадаємо, увечері 13 січня у російському Ростові-на-Дону розпочалися масові проблеми з електроенергією.