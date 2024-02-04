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У Білгороді стався блекаут: частина міста залишилась без світла (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Білгороді стався блекаут: частина міста залишилась без світла (відео)
фото з відкритих джерел

«Блекаут» стався через технічне порушення в мережі

Увечері 3 лютого у російському Білгороді сталося масове аварійне відключення електроенергії. Без світла лишилося кілька вулиць у різних районах. Про це повідомляють мер Білгорода Валентин Демідов та місцеві пабліки.

Як стверджує місцева влада, «блекаут» стався через технічне порушення в мережі. Після цього енергетики розпочали відновлювальні роботи із перемикання.

Стверджувалося, що на відновлення електропостачання може знадобитися до півтори години, проте станом на опівніч неділі, 4 лютого, повідомлень про повернення світла не було.

Аварійні відключення у місті були зафіксовані частково по:

  • вул. 60 років Жовтня,
  • вул. Спортивна,
  • вул. Губкіна,
  • вул. Газовиків,
  • вул. Сургутська,
  • вул. Будьонного,
  • мікрорайоні «Новий-1»,
  • мікрорайоні «Новий-2».

Губернатор Бєлгородської області не коментував ситуацію із таким «блекаутом».

Між тим у місцевих пабліках оприлюднили кадри з міста, де сталося відключення світла.

Нагадаємо, увечері 13 січня у російському Ростові-на-Дону розпочалися масові проблеми з електроенергією

Теги: росія Білгород відключення відео влада блекаут місцева влада

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