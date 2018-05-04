Дитячий театр з прифронтового селища мандрує Україною з виставою про Донбас

Вистава-променад «Листи незнайомому другу з Нью-Йорка» вже відбулась у Дніпрі, Києві, Житомирі та Одесі

Діти з прифронтового селища Новгородське мандрують Україною з мультимедійною виставою-променадом «Листи незнайомому другу з Нью-Йорка». Уже позаду – Дніпро, Київ, Житомир, Одеса, попереду – Харків. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА. Спектакль переносить глядача на лінію розмежування та



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вистава-променад «Листи незнайомому другу з Нью-Йорка» вже відбулась у Дніпрі, Києві, Житомирі та Одесі

Діти з прифронтового селища Новгородське мандрують Україною з мультимедійною виставою-променадом «Листи незнайомому другу з Нью-Йорка». Уже позаду – Дніпро, Київ, Житомир, Одеса, попереду – Харків. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Спектакль переносить глядача на лінію розмежування та дозволяє пройти донбаськими шляхами. Діти-актори живуть за 20 км від окупованої Горлівки і в спектаклі грають самих себе. Назва вистави – з інтригою: селище Новгородське до 1951 року називалося Нью-Йорком. Саме туди й шлють свої листи діти. 16 хлопців та дівчат спілкуються з віртуальним другом і діляться особистим. У кожній історії – туга за мирним життям.

У спектаклі дев’ять локацій, кожна з яких має свій індивідуальний зміст. Глядачі не сидять на місці, а пересуваються разом з акторами. Це дозволяє краще зрозуміти життя у зоні збройного конфлікту.

За словами режисерки вистави Ольги Данилюк, робота над проектом розпочалася у 2016-му.

«Ідея проекту виникла під час багаточисленних поїздок в зону АТО. Хотілося розповісти про те, що відбувається на Донбасі, мовою театру. Ця вистава не про війну, а про життя. Про життя прифронтових містечок – без стереотипів і кліше. У виставі все справжнє: і актори, і сіль під ногами, і «Артемівське» шампанське, і запах нафталіну», – сказала Данилюк.

За словами драматурга, працювати з дітьми було неважко. Головне правило, яке панувало під час репетицій, – свобода емоцій.

«Листи незнайомому другу з Нью-Йорка» – всеукраїнський соціальний проект у жанрі інтерактивної документалістики. Його започаткували режисер і драматург Ольга Данилюк та дитячий театральний колектив із прифронтового селища в Донецькій області. Ініціативу підтримало Міністерство культури України.