Еммі Андієвській – 95. Найцікавіші факти та творча спадщина поетеси та художниці

19 березня народилася відома українська письменниця, поетеса та художниця Емма Андієвська. Сьогодні видатна українка святкує свій ювілей – 95 років. «Главком» зібрав найцікавіші факти, роботи та твори до дня народження видатної поетеси.

Емма Андієвська відома, як авторка 29 поетичних творів, книжок короткої прози, романів та понад 10 тис. картин. Роботи української художниці виставлялися у США, Канаді, Франції, Німеччині, Австралії, Бразилії, Ізраїлі, Швейцарії тощо.

Поетеса Емма Андієвська є однією найяскравіших представників модернізму в українській літературі другої половини XX ст. Її творчість вирізняється особливим стилем, у творах Емми Андієвської розкриваються світи філософії, містики та духовності. Письменниця має власний стиль написання, який кардинально змінює звичайний жанр класичного сонета, у якому вона пише свої твори.

Емма Андієвська є членкинею Національної спілки письменників України з 1994 року та українського ПЕН-клубу та Професійного об’єднання художників Баварії. Сьогодні видатна українка живе у Мюнхені та Нью-Йорку, до США вона емігрувала в 1943 році.

Життєпис Емми Андієвської

Емма Андієвська народилася 19 березня 1931 року в місті Сталіно (Донецьк). Майбутня письменниця зростала в родині хіміка-винахідника, мати Андієвської була агрономом за освітою, але працювала вчителькою біології. Навчання Емма Андієвська здебільшого пропускала, тому більшість предметів вона здавала екстерном. Письменниця з родиною у 1937 переїхала до Вишгорода, а в 1939 році до Києва.

Під час Другої світової війни батька художниці розстріляли. Тоді Емма Андієвська переїхала з матір’ю до Берліна. У Німеччині Емма Андієвська навчалася в чоловічій гімназії, від жіночої вона відмовилася. Уже в дитинстві поетеса відзначалася феноменальною пам’яттю, у свої 9–10 років вона читала відомі твори світової літератури.

У Німеччині проблеми зі здоров’ям знову наздогнали Андієвську, вона три роки пролежала в гіпсовому ліжку через туберкульоз хребта. Після лікування вона вісім років ходила в корсеті. У 1949 році Емма Андієвська переїхала до Мюнхена. Згодом співачка захворіла на сухоти легень, але водночас займалася оперним співом.

У 1959 році поетеса одружилася з літературним критиком та письменником Іваном Кошелівцем, з ним вона прожила все його життя.

Творчий шлях Емми Андієвської

Здобуття освіти та перша робота Еми Андієвською також відбулася в Мюнхені. Однак освіту вона отримала в Українському вільному університеті за спеціальностями філософія та філологія.

Однією з перших її робіт була посада на радіо «Свобода» в Мюнхені. Вона працювала радіо Свобода вільнонайманою працівницею продовж 1959–1963 років, а згодом штатною працівницею радіо до 1995 року. Поетеса перебувала на посадах дикторки, сценаристки, режисерки та редакторки українського відділення радіо «Свобода». Тоді поетесса не мала багато часу на роботу з творчістю, однак із часом вона присвятила себе своїм творам та творчості.

Творчість Емми Андієвської в літературі та прозі

У своїх творах Емма Андієвська використовує український Харківський правопис української мови. Твори поетеси вирізняються поетикою сюрреалізму та навіть постмодернізму. Про творчу спадщину Емми Андієвської написані дисертації та дослідницькі роботи.

У прозі Емма Андієвська почала працювати та друкуватися з 1949 року, вона дебютувала одразу зі своєю першою поетичною збіркою «Поезії» в 1951 році. Після цього у світ почали виходити її інші збірки під іменем Емма Андієвська. А її поетична збірка «Вілли над морем» у 2001 році була номінована на Національну премію України ім. Т. Г. Шевченка.

Емма Андієвська як художниця

Емма Андієвська також відома як художниця. Виставки її робіт проходили в різних куточках світу, як США, Канаді, Франції, Німеччині, Австралії, Бразилії, Ізраїлі, Україні та Швейцарії тощо.

Художниця здебільшого працює в стилях сюрреалізму та герметизму, також деякі елементи її картин співзвучні з натуралізмом та експресіонізмом. Вона навчалася самотужки та не отримувала спеціальної художньої освіти. Її роботи виконанні переважно акриловими фарбами.

«Андієвську цікавить переважно внутрішній світ людини, складні психологічні колізії, розкриваючи які вона вдається до поетики сюрреалізму», – висловлювався про творчість художниці поет Іван Драч.

Донеччанка має особливий стиль написання картин, вона накладає фарби на полотно до 25 разів, саме це робить її картини особливими та створює особливий ефект рухомих фарб, який можна помітити з різних сторін.

Серед доробку Емми Андієвської понад 10 тис. картин, для самої художниці ця творчість є своєрідним способом медитації.

Роботи Емми Андієвської

Коротка проза

«Подорож» (Мюнхен, 1955; Київ 1994)

«Тигри» (Нью-Йорк, 1962)

«Джалапіта» (Нью-Йорк, 1962)

«Казки» (Париж-Львів-Цвікау, 2000)

«Проблема голови» (Львів, 2000)

Романи

«Герострати» (Мюнхен, 1971; Ізраїль, 2009)

«Роман про добру людину» (Мюнхен, 1973; Київ 1993)

«Роман про людське призначення» (Мюнхен, 1982; Київ 1992)

«Лабіринт» (1988 рік)

Поетичні збірки