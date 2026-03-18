«Во сне говорил на украинском языке». Шевченківський лауреат Тримбач розказав, хто «стукав» у КДБ на Довженка

Москва так і не відкрила архіви КГБ та інших діячів української культури

Серед тих, хто доносив на письменника Олександра Довженка за радянських часів, є його колеги та навіть друзі. У цьому контексті згадується навіть ім’я його дружини Юлії Солнцевої. Кінокритик, науковець та кіносценарист Сергій Тримбач розповів в інтерв’ю «Главкому», хто саме був серед цих «стукачів» та пояснив, як до цього причетна дружина кіномитця.

За словами Сергія Тримбача, він працював з архівом Олександра Довженка та його дружини московської акторки Юлії Солнцевої. Тримбач мав нагоду ознайомитися із доносами на Довженка та дізнатися імена тих, хто на нього «стукав» у КДБ.

«Деякі документи, як я вже казав, збереглися в архіві СБУ в Києві. Головно це доноси на Довженка. На нього «стукали», звісно, що в примусовому порядку, навіть Микола Бажан, Юрій Смолич. Ці матеріали розшифровані і прокоментовані істориками Романом Росляком та Юрієм Шаповалом. Довженко, вірогідно, знав про доноси. Бажана він у пізні свої літа не любив, але дружив зі Смоличем», – розповів Сергій Тримбач.

Сергій Тримбач також пояснив, чому Довженко дружив зі своїм «стукачем» Юрієм Смоличем: «Моя версія проста: товаришував, тому що Смолич нічого, що компрометувало б Довженка, не доносив. От пили чай, Довженко говорив про те-то, якісь буденні розмови, нічого такого».

Водночас деякі згадки в доносах на Довженка викликали підозри, що в цьому брала участь навіть його дружина. Однак Сергій Тримбач розповів, що саме спростовує ці чутки.

«Була підозра якраз щодо Солнцевої, що це вона «стукала». Головний доказ – у якомусь донесенні згадано: «Во сне говорил на украинском языке». Хто це міг посвідчити, як не дружина? Одначе ж про це йдеться в донесенні іншої людини, яка посилається на слова Солнцевої», – пояснив кінокритик. Він також додав, що на його думку, сам Олександр Довженко не працював із КГБ.

Крім роботи з архівом Довженка, науковець брав участь виданні записів із його щоденників. «Окрім того, я брав участь у підготовці повного видання щоденникових записів Довженка, які побачили світ 2013 року у видавництві «Фоліо». І можу посвідчити: опубліковано всі щоденникові нотатки, які знаходились у РГАЛИ. Але є виїмки з документів – очевидно, щось знищили раніше або сам Довженко, або Солнцева», – розповів кінознавець.

Сергій Тримбач є відомим кінокритиком, кінознавцем, кіносценаристом та науковцем Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Рильського НАН України. Також Сергій Тримбач є лауреатом Державної премії України ім. О. Довженка (2008), премії ім. Джеймса Мейса (2016), Національної премії України ім. Шевченка (2026).

У 2001–2004 рр. Сергій Тримбач виконував обов'язки директора Музею Київської кіностудії ім. Довженка. У 2009-2017 рр. був головою Національної спілки кінематографістів України. Кінознавець займається дослідженням спадщини видатного письменника Олександра Довженка. Серед доробку кінокритика фільми та книги про життя та творчість Довженка. До слова, одна з книг Сергія Тримбача про кіномитця «Олександр Довженко. Від пекла до раю» вийшла у 2026 році.

