Полотно вирушить до Риму як послання віри від пораненої, але незламної України

У київському костелі святого Миколая, який понад тридцять років чекає на своє повернення релігійній громаді, відбулася особлива подія – презентація картини «Молитва» українського художника Івана Волошина. Саме ця робота невдовзі буде передана Святішому Отцеві Папі Римському як символ віри, незламності й духовної сили українського народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на римсько-католицьку парафію.

Костел святого Миколая – один із найвеличніших храмів Києва, збудований ще на початку ХХ століття, пережив радянські репресії, байдужість чиновників і навіть пожежу у 2021 році. Попри рішення суду, яке зобов’язало Міністерство культури передати храм релігійній громаді, святиня й досі залишається у користуванні державних структур.

У костелі святого Миколая презентовано картину, що стане символом незламності України у Ватикані фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві/Facebook

Як зазначили у парафії, навіть у стані руїни, з опаленими стінами і слідами часу, костел продовжує збирати навколо себе вірян, музикантів, митців і всіх, хто вірить у його воскресіння.

«Ця картина для нас – не просто мистецтво. Це молитва серця, це Україна, яка стоїть на колінах перед Богом, але не падає. Держава сьогодні боронить себе зі зброєю в руках, а ми боремося за нашу святиню – за право молитися у власному храмі», – зазначив настоятель парафії святого Миколая, доктор теології отець Павло Вишковський OMI.

На полотні Івана Волошина зображений український воїн, який молиться на тлі зруйнованого храму.

Цей образ – наче віддзеркалення самого костелу святого Миколая: пораненого, але живого; пошматованого, але сповненого надії. Так само, як Україна сьогодні стоїть перед Богом, покладаючи свою долю у Його руки.

«Я писав «Молитву» не як художник, а як українець. Цей воїн – образ усіх нас, хто між болем і вірою знаходить сили жити. Храм за його спиною – це Київ, це Україна, це костел святого Миколая, який стоїть, хоч і обпалений, але нескорений», – розповів автор картини Іван Волошин.

Окрім парафіян і митців, на презентації картини були присутні представники дипломатичного корпусу та духовенства.

Серед почесних гостей – Апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас, який благословив подію і наголосив на символічному значенні цієї роботи: «Ця картина зображує Україну, яка бореться – не лише з війною, а й із тінню минулого. Вона бореться з радянською системою, що досі дає про себе знати, адже саме в ті часи цей костел було відібрано у громади, і навіть сьогодні триває боротьба за його повернення. Але ця боротьба – шлях віри, надії й гідності».

У заході взяли участь представники дипломатичних місій Іраку, Грузії, Литви, Мальтійського Ордену та Польщі.

Особливою частиною події стала презентація інсталяції Catena Fidei – «Ланцюга віри».

Це символічний ланцюг, створений із маленьких символів віри, у яких збережені знаки віри українських воїнів: хрестики, іконки, стрічки з молитвами, шеврони з Архангелом Михаїлом.

Ікона Богородиці, що зупинила уламок і врятувала солдата в Часовому Ярі фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві/Facebook

«Кожен предмет має власну історію – про війну, смерть, спасіння й диво: ікона Богородиці, що зупинила уламок і врятувала солдата в Часовому Ярі, стрічка з дев’яностим псалмом, просякнута кров’ю воїна, який загинув, рятуючи побратима, хрест із медальйоном Діви Марії, який боєць носив ще з 2014 року, розарій, подарований капеланом перед важкими боями», - повідомили у парафії.

Апостольський Нунцій в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас, звертаючись до присутніх, підкреслив: «Ви приносите не лише картину – ви приносите свідчення живої віри. Україна сьогодні є голосом Євангелія у світі: голосом, який каже, що зло не має останнього слова».

Ця подія відбулася у Ювілейному році надії, який оголосив Папа Франциск. Саме тому передача картини «Молитва» до Ватикану стала молитовним актом вдячності та надії українців – за мир, за повернення святинь, за перемогу правди й добра.

«Полотно вирушить до Риму не просто як подарунок, а як послання віри від пораненої, але незламної України. Бо, коли за нас Бог – то хто проти нас?», – додали у парафії.

