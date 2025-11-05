Головна Київ Новини
search button user button menu button

У костелі святого Миколая презентовано картину, що стане символом незламності України у Ватикані

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У костелі святого Миколая презентовано картину, що стане символом незламності України у Ватикані
На полотні Івана Волошина – український воїн, який молиться на тлі зруйнованого храму
фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві/Facebook

Полотно вирушить до Риму як послання віри від пораненої, але незламної України

У київському костелі святого Миколая, який понад тридцять років чекає на своє повернення релігійній громаді, відбулася особлива подія – презентація картини «Молитва» українського художника Івана Волошина. Саме ця робота невдовзі буде передана Святішому Отцеві Папі Римському як символ віри, незламності й духовної сили українського народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на римсько-католицьку парафію.

Костел святого Миколая – один із найвеличніших храмів Києва, збудований ще на початку ХХ століття, пережив радянські репресії, байдужість чиновників і навіть пожежу у 2021 році. Попри рішення суду, яке зобов’язало Міністерство культури передати храм релігійній громаді, святиня й досі залишається у користуванні державних структур.

У костелі святого Миколая презентовано картину, що стане символом незламності України у Ватикані
У костелі святого Миколая презентовано картину, що стане символом незламності України у Ватикані
фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві/Facebook

Як зазначили у парафії, навіть у стані руїни, з опаленими стінами і слідами часу, костел продовжує збирати навколо себе вірян, музикантів, митців і всіх, хто вірить у його воскресіння.

«Ця картина для нас – не просто мистецтво. Це молитва серця, це Україна, яка стоїть на колінах перед Богом, але не падає. Держава сьогодні боронить себе зі зброєю в руках, а ми боремося за нашу святиню – за право молитися у власному храмі», – зазначив настоятель парафії святого Миколая, доктор теології отець Павло Вишковський OMI.

На полотні Івана Волошина зображений український воїн, який молиться на тлі зруйнованого храму.

Цей образ – наче віддзеркалення самого костелу святого Миколая: пораненого, але живого; пошматованого, але сповненого надії. Так само, як Україна сьогодні стоїть перед Богом, покладаючи свою долю у Його руки.

«Я писав «Молитву» не як художник, а як українець. Цей воїн – образ усіх нас, хто між болем і вірою знаходить сили жити. Храм за його спиною – це Київ, це Україна, це костел святого Миколая, який стоїть, хоч і обпалений, але нескорений», – розповів автор картини Іван Волошин.

Окрім парафіян і митців, на презентації картини були присутні представники дипломатичного корпусу та духовенства.

Серед почесних гостей – Апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас, який благословив подію і наголосив на символічному значенні цієї роботи: «Ця картина зображує Україну, яка бореться – не лише з війною, а й із тінню минулого. Вона бореться з радянською системою, що досі дає про себе знати, адже саме в ті часи цей костел було відібрано у громади, і навіть сьогодні триває боротьба за його повернення. Але ця боротьба – шлях віри, надії й гідності».

У заході взяли участь представники дипломатичних місій Іраку, Грузії, Литви, Мальтійського Ордену та Польщі.
Особливою частиною події стала презентація інсталяції Catena Fidei – «Ланцюга віри».

Це символічний ланцюг, створений із маленьких символів віри, у яких збережені знаки віри українських воїнів: хрестики, іконки, стрічки з молитвами, шеврони з Архангелом Михаїлом.

Ікона Богородиці, що зупинила уламок і врятувала солдата в Часовому Ярі
Ікона Богородиці, що зупинила уламок і врятувала солдата в Часовому Ярі
фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві/Facebook

«Кожен предмет має власну історію – про війну, смерть, спасіння й диво: ікона Богородиці, що зупинила уламок і врятувала солдата в Часовому Ярі, стрічка з дев’яностим псалмом, просякнута кров’ю воїна, який загинув, рятуючи побратима, хрест із медальйоном Діви Марії, який боєць носив ще з 2014 року, розарій, подарований капеланом перед важкими боями», - повідомили у парафії. 

Апостольський Нунцій в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас, звертаючись до присутніх, підкреслив: «Ви приносите не лише картину – ви приносите свідчення живої віри. Україна сьогодні є голосом Євангелія у світі: голосом, який каже, що зло не має останнього слова».

Ця подія відбулася у Ювілейному році надії, який оголосив Папа Франциск. Саме тому передача картини «Молитва» до Ватикану стала молитовним актом вдячності та надії українців – за мир, за повернення святинь, за перемогу правди й добра.

«Полотно вирушить до Риму не просто як подарунок, а як послання віри від пораненої, але незламної України. Бо, коли за нас Бог – то хто проти нас?», – додали у парафії.

Нагадаємо, у  Національному художньому музеї України відбулася особлива подія – «Жіночий портрет» Владислава Галімського, написаний у 1898 році повернувся до музею завдяки спільним зусиллям музею та Служби зовнішньої розвідки України. Картина, незаконно вивезена нацистами під час Другої світової війни, нарешті знову посіла своє місце у музейній колекції. 

Теги: смерть держава мистецтво картина художник подарунок хрест Міністерство культури релігія церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп поділився зворушливою світлиною
Нардеп Роман Лозинський став батьком
Вчора, 17:14
Лавина на горі Ялунг-Рі в Непалі забрала життя семи осіб, серед яких іноземні альпіністи
Лавина на горі Ялунг-Рі в Непалі забрала життя семи осіб
Вчора, 00:37
Окупант мав спортивний розряд «кандидат у майстри спорту Росії з боксу»
ЗСУ на фронті ліквідували дворазового призера чемпіонату Росії з боксу
31 жовтня, 10:17
Начальниця відділення Укрпошти в Херсоні Каріна Дементій, загинула вранці 24 жовтня під час ворожого обстрілу
Під час обстрілу Херсона загинула начальниця одного з відділень «Укрпошти» Каріна Дементій
24 жовтня, 13:47
У 2015 році Ріверс залишив «Limp Bizkit» на кілька років
Помер співзасновник і басист Limp Bizkit Сем Ріверс
19 жовтня, 09:36
За словами Тетяни Петрук, проблеми з кадрами відчувають усі галузі
Відтік молоді до 22-х років і фокус на жінках у чоловічих професіях. «Метінвест» – про кадрові виклики промисловості
17 жовтня, 12:50
Павло Іщенко був чемпіоном світу і Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу
На фронті загинув чинний чемпіон України з богатирського багатоборства
12 жовтня, 12:20
За даними поліції, чоловікові стало зле і він впав на території медзакладу
На території Бориспільської лікарні помер чоловік, який приїхав проходити ВЛК
7 жовтня, 16:30
В Алабамі озброєні чоловіки влаштували стрілянину в натовпі
В Алабамі озброєні чоловіки влаштували стрілянину в натовпі: двоє загиблих, 12 поранених
6 жовтня, 02:19

Новини

Рух вулицею Лаврухіна в Деснянському районі буде обмежено 6-7 листопада (схема)
Рух вулицею Лаврухіна в Деснянському районі буде обмежено 6-7 листопада (схема)
У костелі святого Миколая презентовано картину, що стане символом незламності України у Ватикані
У костелі святого Миколая презентовано картину, що стане символом незламності України у Ватикані
У Святошинському районі столиці автобус зіткнувся з електроопорою (фото)
У Святошинському районі столиці автобус зіткнувся з електроопорою (фото)
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Керівник приватної фірми підозрюється у виведенні 47 млн грн з бюджету Києва
Керівник приватної фірми підозрюється у виведенні 47 млн грн з бюджету Києва
Жінці загрожує вісім років в'язниці за загибель двох собак і двох котів: деталі справи
Жінці загрожує вісім років в'язниці за загибель двох собак і двох котів: деталі справи

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua