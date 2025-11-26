На відомій картині XVII століття випадково знайдено загадкове татуювання

На картині XVII століття вперше виявили найдавніше зображення татуювання в голландському мистецтві

Амстердамський музей повідомив про унікальну мистецтвознавчу знахідку: на полотні XVII століття вперше було виявлено зображення татуювання. Ця деталь, що залишалася непоміченою протягом 351 років, може бути найдавнішим відомим прикладом татуювання в історії голландського мистецтва. Про це пише «Главком» із посиланням на nos.nl.

Йдеться про картину «Головні комісари валлонів», датовану приблизно 1674 роком і приписувану художнику Валлеранту Вайлянту.

Татуювання являє собою зображення комети, витатуйованої на зап'ясті одного з чоловіків, зображених на полотні.

Деталь, залишалася непоміченою на картині протягом 351 років Amsterdam Museum

Татуювання було виявлено лише після того, як полотно, розміром 3х2 метри, повернулося з виставки до музею H'Art і було піддане детальному огляду.

Куратор Амстердамського музею Джудіт ван Гент підтвердила, що зображення комети входить до оригінального шару фарби, що виключає ймовірність того, що це пізніше доповнення. Ван Гент встановила особу чоловіка: це Вессель Смітс, заможний торговець.

Смітс народився приблизно у 1618-1619 роках – у період, коли в небі яскраво сяяла комета, що, ймовірно, і була зображена на його руці. Довгий час картина зберігалася у запасниках або висіла занадто високо, що унеможливлювало розгляд таких дрібних деталей, як татуювання.

У XVII столітті комети часто сприймалися як погані передвісники війни та епідемій. Однак дослідниця вважає, що Смітс, ймовірно, не був схильний до марновірства. Його виховання відбувалося в інтелектуальному середовищі: його вітчим входив до кола вчених, а письменник Якоб Кац, який написав трактат про ту саму комету, був опосередковано пов'язаний із його родиною.

