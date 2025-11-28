У Тернополі на зруйнованому будинку з'явився мурал, присвячений загиблим дітям

На графіті дитина захищає свої іграшки від російської ракети

Внаслідок російської атаки на Тернопіль загинуло семеро дітей

У Тернополі, на стіні будинку, зруйнованого російською ракетою, художник Андрій Єрмоленко створив мурал, присвячений дітям, загиблим унаслідок російських атак. На стінописі зображена маленька дівчинка, яка захищає свої іграшки від ракети. Про це йдеться в сюжеті «Суспільного», пише «Главком».

«Це для мене найголовніша історія. Найголовніша історія полягає в тому, що маленьке життя в Україні завжди під загрозою – 24/7. Наші діти знаходяться під загрозою, і Тернопіль це довів, у нас не має тилу, який не обстрілюється», – пояснив художник, коментуючи свій мурал.

Андрій Єрмоленко зазначив, що його робота – це «крик про допомогу до світової спільноти».

«Дівчинка, яка захищає свої іграшки, це те найдорожче, що у неї є. Це мій крик про допомогу. Я як художник можу за допомогою своєї творчості говорити про це», – сказав він.

Це шостий мурал, який художник створив на честь українських дітей, загиблих внаслідок війни. Раніше він створював подібні роботи в Львові, Запоріжжі та Швеції, де проводив акції на підтримку українських дітей та армії.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль 19 листопада. Внаслідок чого загинуло багато людей.

Зауважимо, що прокуратура польського міста Познань розпочала розслідування загибелі семирічної громадянки Польщі Амелії Гжесько, яка загинула внаслідок російського удару по Тернополю. Дівчинка була громадянкою Польщі.

До слова, у Тернополі поховали фармацевтку Марію Палагнюк разом із маленькими дітьми – п'ятирічною донькою Камілою та півторарічним сином Назаром. Вони загинули внаслідок російського ракетного удару 19 листопада.